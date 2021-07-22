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Факты / Спорт
Максим Зайченко |

Произошла ошибка: шестерых польских пловцов отправили домой из Олимпиады в Токио

Национальный Олимпийский стадион Токио

Шестеро польских пловцов вынуждены отправиться домой с Олимпийских игр в Токио. Они несколько дней находились в Японии.

Президент Польской ассоциации плавания (PZP) Павел Сломински извинился за отправку домой спортсменов, назвав это административной ошибкой. 

— Я глубоко опечален ситуацией с квалификацией наших пловцов для участия в Олимпийских играх в Токио. Я понимаю оправданную реакцию пловцов, их эмоции, обвинения в адрес PZP, — сказал Сломински после того, как некоторые из спортсменов написали гневные публикации в соцсетях. 

По его словам, ошибка произошла из-за “желания позволить как можно большему количеству игроков и тренеров принимать участие в соревнованиях”.

Пловцы были включены в индивидуальные соревнования, участие в которых зависело от приглашения от всемирной федерации плавания (FINA). Такое приглашение получил только один спортсмен из семи, которые отправились в Японию.

По данным СМИ, это Кацпер Стокски. При этом Алисия Тхуж, Александра Поланьска, Паулина Педа, Матеуш Хованец, Ян Козакевич и Якуб Краска, скорее всего, будут вынуждены покинуть Олимпиаду.

Всего Польша отправила в Японию 23 пловца, но их количество сократили до 17 на основании правил допуска FINA. 

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Источник: Rzeczpospolita, Ochrona24

Фото: Depositphotos

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