Шестеро польских пловцов вынуждены отправиться домой с Олимпийских игр в Токио. Они несколько дней находились в Японии.

Президент Польской ассоциации плавания (PZP) Павел Сломински извинился за отправку домой спортсменов, назвав это административной ошибкой.

— Я глубоко опечален ситуацией с квалификацией наших пловцов для участия в Олимпийских играх в Токио. Я понимаю оправданную реакцию пловцов, их эмоции, обвинения в адрес PZP, — сказал Сломински после того, как некоторые из спортсменов написали гневные публикации в соцсетях.

По его словам, ошибка произошла из-за “желания позволить как можно большему количеству игроков и тренеров принимать участие в соревнованиях”.

Пловцы были включены в индивидуальные соревнования, участие в которых зависело от приглашения от всемирной федерации плавания (FINA). Такое приглашение получил только один спортсмен из семи, которые отправились в Японию.

По данным СМИ, это Кацпер Стокски. При этом Алисия Тхуж, Александра Поланьска, Паулина Педа, Матеуш Хованец, Ян Козакевич и Якуб Краска, скорее всего, будут вынуждены покинуть Олимпиаду.