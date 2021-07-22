В судейский корпус на Олимпиаде-2020 от Украины войдут 13 человек

Судейский корпус Украины на Олимпийских играх в Токио будет представлять 13 человек.

Все они — арбитры высшей категории, имеют опыт судейства на крупных международных турнирах, а также прошли серьезный отбор.

Для некоторых рефери Олимпиада-2020 станет первой, но многие уже имели опыт работы на таком турнире.

Подробнее о том, какие судьи поедут на Олимпиаду-2020 от Украины читайте в материале Фактов ICTV.

Фехтование

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт будет представлять страну сразу в двух качествах.

Он является членом украинской делегации, а также судья в дисциплине фехтование.

Для чиновника это не первые Игры. В 2004 году он уже ездил в Афины, где отсудил несколько боев.

Кроме того, Гутцайт в качестве фехтовальщика принимал участие в трех Олимпиадах, а в 1992 году даже завоевал золотую медаль на этом турнире в фехтовании на саблях.

С 2002 по 2010 год он работал главным тренером сборной Украины по фехтованию. Под его руководством женская сборная победила на Олимпиаде 2008 года.

Футбол

Футбольных судей на Олимпиаде в Токио представят сразу две украинки – Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая.

Монзуль – первая женщина из Украины, которой еще в 2013 году удалось получить элитный статус арбитра ФИФА. В 2010 году она работала на молодежной Олимпиады в Сингапуре, а в 2011 – на молодежном чемпионате мира в Германии.

Кроме того, она обслуживала матчи женской Лиги чемпионов, женского Евро-2013, Чемпионата мира по футболу среди девушек до 20 лет, а в 2015 году и вовсе была назначена главным арбитром финала женского Чемпионата мира, после чего была признана лучшей женщиной-арбитром года.

В 2016 году она впервые рассудила матч мужских команд УПЛ в качестве главного арбитра, став первой женщиной, получившей такое назначение.

В 2020 году она впервые работала в качестве главного арбитра на матче мужских сборных между Сан-Марино и Гибралтаром, а в 2022-м стала второй женщиной, отсудившей матч отбора на Чемпионат мира среди мужских сборных.

Кроме того, в 2021 году IFFHS признал украинку одной из трех лучших женских арбитров за последнее десятилетие.

В свою очередь Стрелецкая, которая имеет статус ассистента арбитра ФИФА, чаще всего работает одной из помощниц судьи в бригаде Монзуль, также получая назначения как на игры Чемпионата Украины, так и на международные матчи.

Женщины уже получили свое первое назначение на Олимпиаде в Токио – Монзуль будет главным, а Стрелецкая – линейным арбитром на матче женского турнира между сборными Китая и Бразилии.

Бокс

В боксе Украина также будет представлена двумя рефери – 61-летним львовянином Игорем Белицким и 40-летним Павлом Василинчуком из Черновцов.

Первый имеет огромный опыт работы на различных чемпионатах мира и Европы и уже более десяти лет имеет статус судьи международной категории.

Также он работает техническим делегатом. В этом статусе он работал на европейском квалификационном турнире и в этой же должности проведет Олимпиаду в Токио.

В свою очередь Василинчук с 2018 года является судьей высшей категории, а в 2020 году был признан лучшим украинским рефери.

Первый международный опыт судейства он получил на квалификационном турнире в Дакаре, где ему доверили судить один из финалов.

Прыжки на батуте

Судьями в дисциплине прыжки на батуте от Украины также выступит сразу две украинки.

Первой из них является заслуженный тренер Наталья Боровская, которая работает в спортивной школе города Николаев.

Кроме того, она уже неоднократно судила международные турниры, однако на Олимпиаду в Токио поедет в качестве резервного арбитра.

Татьяна Шуйская примет участие на Олимпиаде в Токио в качестве представителя Международной федерации гимнастики (FIG).

Она неоднократно работала судьей на Олимпийских играх. На ее счету Олимпиады в Афинах, Пекине, Лондоне и Рио.

Кроме того, Шуйская какое-то время занимала пост вице-президента технического комитета FIG.

Борьба

Единственным судьей от Украины в этой дисциплине станет Роман Павлов из Херсона. Для него это будет уже вторые Игры подряд.

Для херсонского судьи Романа Павлова это будет вторая подряд Олимпиада в качестве арбитра. Он является единственным в Украине судьей, получившим от Международной федерации борьбы статус арбитра Олимпийской категории.

Кроме того, он также является старшим тренером женской сборной Украины по вольной борьбе.

Спортивная гимнастика

В дисциплине спортивная гимнастика от Украины на Играх в Токио будут работать два рефери.

Одним из них является арбитр международной категории Алексей Короленко, а второй стала тренер национальной сборной по спортивной гимнастике Оксана Слюсарчук.

Прыжки в воду

На соревнованиях по прыжкам в воду наша страна будет представлена только одним тренером – Анатолием Голованем.

Он является мастером спорта СССР в этой дисциплине, а также имеет звание заслуженного тренера Украины.

На сегодняшний день работает в мариупольской ДЮСШ Ильичевец, где его самым известным воспитанником стал чемпион Европы Станислав Олиферчик, претендовавший на попадание в олимпийскую сборную Украины, однако ему не удалось выиграть лицензию на прыжки с 3-метрового трамплина.

Художественная гимнастка

В судьях по художественной гимнастике от нашей страны также был отобран лишь один человек.

Им стала заслуженный тренер Украины, судья международной категории Наталья Еремина, которая работает старшим тренером СДЮШОР Днепра.

Она уже имеет опыт судейства на Олимпиаде в Пекине. Она также хотела работать на Играх в Лондоне, но получила отказ, так как международная федерация художественной гимнастики решила привлечь арбитров из нейтральных стран, чьи спортсмены не принимали участие в том турнире.

Тяжелая атлетика

Последним представителем судейского корпуса Украины на Олимпиаде в Токио стал член исполкома национальной федерации тяжелой атлетики Ким Ткаченко.

Он имеет статус судьи международной категории, а Игры в Токио станут для него уже вторыми, после работы на лондонской Олимпиаде 2012 года.

Кроме того, он также является главным тренером сборной Украины по тяжелой атлетике.