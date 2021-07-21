Украинскую бегунью Ольгу Ляхову не взяли на Олимпийские игры в Токио из-за недавних родов. Аргументом стало то, что женщина якобы не могла за столь короткое время (три месяца) восстановиться после рождения ребенка. Кроме того, есть угроза исчезновения молока.

Почему Ляхова не едет на Олимпиаду

Специализация Ольга Ляховой — бег на 800 м. В 2019 году она выполнила норматив и получила лицензию. После этого атлетка одержала ряд побед на европейской и отечественной аренах, готовилась к соревнованиям в Кении, но в мае внезапно заявила о рождении дочери.

Бегать Ляхова продолжала до седьмого месяца беременности. Через месяц после родов Ольга постепенно начала возвращаться к тренировкам. Спортсменка признается, что ее подготовку нельзя было назвать идеальной, однако участвовать в Олимпиаде она планировала.

Роды у женщины произошли в мае, а уже через месяц они должна была отправиться на чемпионат Украины, но не смогла за это время вернуться к прошлой форме. Это было одним из условий для участия в Олимпиаде.

Без выступления на национальных соревнованиях поездка в Токио все равно могла состояться. Для этого нужно было выполнение норматива, что и сделала Ляхова, а также подача кандидатуры тренерским штабом, в чем последние отказали.

Прежде всего такое решение обосновывают заботой о новорожденном ребенке.

— Ольга еще кормила ребенка молоком. А любая чрезмерная нагрузка может способствовать тому, что оно исчезнет. Надо заботиться о дочери, — заявил главный тренер сборной Украины Сергей Романчук.

Кроме того, тренер подчеркнул, что женщинам необходимо восстанавливаться до года после рождения ребенка, а тренировки, которые проводила Ольга, пригодятся только для поддержания формы.

Романчук также отметил, что Ляхова не предупредила заранее о родах и не предоставила результаты контрольных тренировок.

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Что об этом говорит спортсменка

Ляхова не отрицает факт непредоставления результатов забегов, но объясняет — она ​​не смогла это сделать из-за отсутствия в Кременчуге стадиона. Именно в этом городе сейчас проживает спортсменка.

Бегунья не рассчитывала завоевать все медали на Олимпиаде, но хотела, чтобы ее пример был показательным для других матерей.

— Я хотела, чтобы мой пример стал мотивацией для всех мам. Хотела показать, что все возможно. Главное — верить, что можно быстро восстановиться.

В этом году на Олимпийских играх в Токио примет участие три спортсменки, которые недавно стали матерями. Две из них родили в этом году — в январе и марте.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В этом году Украину представит наименьшее количество спортсменов в истории выступлений национальной сборной на летних играх.

В столице Японии будут соревноваться лишь 157 украинцев. Какие шансы у сборной Украины на Олимпиаде-2020, читайте в материале.

Источник: Суспільне

Фото: НОК