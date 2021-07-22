Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка встретился с украинскими спортсменами накануне старта Олимпиады в Токио.

Бубка посетил Олимпийскую деревню, где сейчас проживает часть сборной. Из-за коронавирусных ограничений представители различных видов спорта прибывают и отбывают из деревни в разное время.

Поэтому сейчас в Токио находятся теннисисты, боксеры, дзюдоисты, фехтовальщики, представители конного спорта и стрельбы из лука.

Президент НОК и Олимпийский чемпион Сергей Бубка пожелал успехов и дал советы спортсменам перед началом соревнований. Он порекомендовал им читать книги и смотреть фильмы, чтобы отвлекаться от мыслей о соревнованиях, а также — думать позитивно.

— Накануне важного старта вы не должны нервничать, думать о выступлении. Отвлекайтесь!

Спортсмены сделали совместное фото с флагом Украины, подписанным военными, которые разное время участвовали в боевых действиях. Его передал олимпийцами президент Владимир Зеленский.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная Украины примет участие в составе 157 спортсменов.

Они будут бороться за медали в 25 видах спорта. Какие шансы в Украины на Олимпиаде-2020, смотрите в материале.

Фото: НОК