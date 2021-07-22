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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

С акцентом на половые органы: в Англии футбольный клуб презентовал прозрачную форму

нова ворма англійського клубу Бідейл

В Великобритании футбольный клуб Бидейл, выступающий в 11-м дивизионе своей страны, представил новую оригинальную форму на следующий сезон с акцентом на половые органы.

У команды появилась первая в мире прозрачная экипировка. Цель такой идеи — привлечение внимания общества к проблеме рака простаты и яичка.

В Англии футбольный клуб Бидейл презентовал первую в истории прозрачную форму (ФОТО)
В Англии футбольный клуб Бидейл презентовал первую в истории прозрачную форму (ФОТО)
В Англии футбольный клуб Бидейл презентовал первую в истории прозрачную форму (ФОТО)
В Англии футбольный клуб Бидейл презентовал первую в истории прозрачную форму (ФОТО)
С акцентом на половые органы: в Англии футбольный клуб презентовал прозрачную форму / 2 фотографии

На фотографии видно, что на футболках и шортах изображены белые стрелки, указывающие на мужские половые органы.

В центре формы (на груди) есть надпись: Не забудь проверить. Таким образом мужчин призывают проходить тестирование и обследование.

Также Бидейл хочет собрать £250 тыс. для организации, которая занимается борьбой с раком простаты в Великобритании. Для этого они продают прозрачную экипировку.

Сейчас клубу удалось собрать уже £200 тыс. Стоимость одной экипировки составляет £5.

Спонсором команды Бидейл является компания Heck, которая производит сосиски.

Английский клуб и раньше поражал своей формой, на которой изображали картофельное пюре, зеленый горошек, и хот-доги с горчицей и кетчупом.

Источник: Бідейл

Фото: Бідейл

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