Олимпийская чемпионка Барселоны-1992, трехкратная чемпионка мира, популярная гимнастка Оксана Чусовитина уходит из спорта. Олимпийские игры 2020 в Токио станут для нее последними.

46-летняя чемпионка из Узбекистана, которую называют еще бабушкой спортивной гимнастики, сообщила во время пресс-конференции, что решила завершить олимпийскую карьеру после окончания Олимпиады-2020 в Токио.

Для Оксаны это будут рекордные восьмые Игры в истории гимнастики.

— Я хорошо чувствую себя здесь. Однако это точно мои последние Игры. Раньше я никогда не говорила: это моя последняя Олимпиада. Но на этот раз действительно так, — сказала она.

По словам Оксаны, она решили завершить свою карьеру ради сына, который два года назад перебрался в Италию.

— Я так решила, потому что хочу проводить больше времени с сыном. Он переехал в Италию. В этом году поступил в университет. Я хочу быть рядом с ним, — объяснила спортсменка.

Уже завтра, 23 июля, состоится церемония открытия Олимпийских игр 2020 в Токио. Во время торжественного мероприятия Чусовитина понесет флаг Узбекистана.

Что известно об Оксане Чусовитиной

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В 2002 году спортсменка переехала из Узбекистана в Германию из-за болезни малолетнего сына Алишера.

В ее сына диагностировали лейкемию. Поэтому спортсменка решила отправить его на лечение к немецким медикам.

Стоимость лечения была для спортсменки нереальной — $120 тыс.

Однако руководство спортивного клуба Кельна, за который выступала Оксана, стали гарантами ее кредита. Также ей дали гражданство Германии и медицинскую страховку, что облегчало лечения.

На Олимпиаде-2008 в Пекине Оксана под немецким флагом получила серебро, а также две медали чемпионатов мира и стала лучшей гимнасткой в ​​Европе.

Однако в 2013 году Чусовитина решила вернуться в Узбекистан и на данный момент проживает там.

Фото: Оксана Чусовитина