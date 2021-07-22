Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Абрамова Юлія |

Защитник Шахтера Валерий Бондарь и журналист Даша Савина поженились — первые фото пары

весілля

Центральный защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь и телеведущая Даша Савина поженились.

Пять месяцев назад футболист сделал девушке предложение, а 21 июня состоялась свадебная церемония.

Свадьбу сыграли в загородном комплексе недалеко от столицы, на берегу Днепра. Невеста выбрала образ в стиле принцессы.

Валерий Бондарь сделал Даше предложение в феврале. У памятника основателям Киева он оставил огненную надпись Выходи за меня.

На белоснежной свадьбе с большим количеством хрусталя и тропических цветов присутствовали друзья и родные молодоженов, которые поделились фото церемонии.

Невеста также показала место проведения мероприятия и процесс подготовки к этому празднику.

Ранее девушка встречалась с форвардом киевского Динамо Владиславом Супрягой. Он с Бондарем вместе выигрывали Чемпионат мира-2019 в составе сборной Украины U-20.

Футболист Шахтера был тогда капитаном команды.

Выбор Бондаря в начале его отношений с Дашей удивил многих фанатов и игроков Днепра-1, за который Супряга выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Фото: Дарья Савина

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка