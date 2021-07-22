Центральный защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь и телеведущая Даша Савина поженились.

Пять месяцев назад футболист сделал девушке предложение, а 21 июня состоялась свадебная церемония.

Свадьбу сыграли в загородном комплексе недалеко от столицы, на берегу Днепра. Невеста выбрала образ в стиле принцессы.

Валерий Бондарь сделал Даше предложение в феврале. У памятника основателям Киева он оставил огненную надпись Выходи за меня.

На белоснежной свадьбе с большим количеством хрусталя и тропических цветов присутствовали друзья и родные молодоженов, которые поделились фото церемонии.

Невеста также показала место проведения мероприятия и процесс подготовки к этому празднику.

Ранее девушка встречалась с форвардом киевского Динамо Владиславом Супрягой. Он с Бондарем вместе выигрывали Чемпионат мира-2019 в составе сборной Украины U-20.

Футболист Шахтера был тогда капитаном команды.

Выбор Бондаря в начале его отношений с Дашей удивил многих фанатов и игроков Днепра-1, за который Супряга выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Фото: Дарья Савина