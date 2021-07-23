FAVBET разыграл Jaguar XE

13 июля завершился второй этап масштабной промо-кампании от FAVBET Забивай голы — выигрывай Jaguar XE, посвященный Евро-2020. За четыре предыдущие недели были разыграны четыре Ford EcoSport и куча призов. А в финале — главный приз Jaguar XE.

Победителя определили в прямом эфире на YouTube-канале FAVBET. Ведущим розыгрыша стал шоумен Евгений Янович, а среди гостей — директор каналов Футбол Александр Денисов, ведущая каналов Футбол Элла Иванюкович, комики и участники YouTube-проекта Львы на джипе Валентин Михиенко и Андрей Лузан.

Александр и Элла вытащили счастливый номер владельца Ford EcoSport. Им стал Дмитрий из Хмельницкого, который во время разговора как раз был “внутри игры”, проходя миссию в видеоигре Call of Duty.

Валентин и Андрей определили владельца Jaguar XE. Им стал Игорь из Харькова.

— Говорите, что вам нужно? — сначала напряженно спросил мужчина.

Евгений Янович сразу перешел к делу и порадовал счастливца победой Jaguar XE.

— Да ладно. Серьезно? — все, что на радостях смог сказать Игорь.

Мужчина не сдерживал эмоции. Поделился, что впервые в жизни что-то выиграл в промо-мероприятии и сразу Jaguar XE.

В FAVBET убеждены, что существуют ради таких мгновений. Это философия компании — дарить невероятные эмоции от игры, участия в промо-мероприятиях и розыгрышей призов.

Также в компании напоминают, что вскоре стартует очередной этап промо-мероприятия с розыгрышем Jaguar XE и Ford EcoSport. Поэтому самое время быть внутри игры с FAVBET.