В пятницу, 23 июля, прошла церемония открытия 32-х летних Олимпийськх игр. Больше всех внимания привлек к себе Пита Тауфатофуа, спортсмен из малоизвестного островного государства Тонга.
Тауфатофуа стал секс-символом на открытии Олимпиады в Токио, обнажив свое тело.
Rio 2016 ✅
PyeongChang 2018 ✅
Tokyo 2020✅
If it ain’t broke, don’t fix it. ???? #OpeningCeremony #Tokyo2020 pic.twitter.com/wEN8eg08YW
— Olympics (@Olympics) July 23, 2021
Демонстрируя свой мускулистый торс, обмазанный маслом, 37-летний Пита харизматично нес флаг государства, которое представляет на Играх-2020.
Однако на спортсмене была тонганская традиционная одежда. Тауфатофуа был одет в бежевую таовалу (традиционная юбка).
Также на нем была коричневая койрова веревка, к которой прикрепили флористические вязаные аппликации с черными нитками.
В то же время на ногах никакой обуви не было.
Кроме того, Пита удачно сделал акцент на бицепсах и лодыжках, украсив ноги и руки коричневыми повязками.
На шее у него было тонганского ожерелье, на лице — белая защитная маска с флагом своего государства.
На Олимпиаде 2020 Тауфатофуа будет участвовать в соревнованиях по тхэквандо.
Интересно, что это не первое горячее выступление Тауфатофуа. Присутствие на Олимпийских играх с обнаженным торсом, обмазанным маслом, у него это уже как традиция.
Сборная королевства Тонги десятый раз подряд принимает участие в Играх. В этом году в Токио команду представляют шесть спортсменов, среди них Пита Тауфатофуа.