Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Полуобнаженный в масле: атлет Тауфатофуа стал главной звездой открытия Олимпиады-2020

олімпіада 2020 - церемонія відкриття

В пятницу, 23 июля, прошла церемония открытия 32-х летних Олимпийськх игр. Больше всех внимания привлек к себе Пита Тауфатофуа, спортсмен из малоизвестного островного государства Тонга.

Тауфатофуа стал секс-символом на открытии Олимпиады в Токио, обнажив свое тело.

Демонстрируя свой мускулистый торс, обмазанный маслом, 37-летний Пита харизматично нес флаг государства, которое представляет на Играх-2020.

Однако на спортсмене была тонганская традиционная одежда. Тауфатофуа был одет в бежевую таовалу (традиционная юбка).

Также на нем была коричневая койрова веревка, к которой прикрепили флористические вязаные аппликации с черными нитками.

В то же время на ногах никакой обуви не было.

Кроме того, Пита удачно сделал акцент на бицепсах и лодыжках, украсив ноги и руки коричневыми повязками.

На шее у него было тонганского ожерелье, на лице — белая защитная маска с флагом своего государства.

На Олимпиаде 2020 Тауфатофуа будет участвовать в соревнованиях по тхэквандо.

Интересно, что это не первое горячее выступление Тауфатофуа. Присутствие на Олимпийских играх с обнаженным торсом, обмазанным маслом, у него это уже как традиция.

Сборная королевства Тонги десятый раз подряд принимает участие в Играх. В этом году в Токио команду представляют шесть спортсменов, среди них Пита Тауфатофуа.

Читайте
Танец смерти, фейерверки и парад атлетов: как прошла церемония открытия Олимпиады-2020

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка