В пятницу, 23 июля, прошла церемония открытия 32-х летних Олимпийськх игр. Больше всех внимания привлек к себе Пита Тауфатофуа, спортсмен из малоизвестного островного государства Тонга.

Тауфатофуа стал секс-символом на открытии Олимпиады в Токио, обнажив свое тело.

Демонстрируя свой мускулистый торс, обмазанный маслом, 37-летний Пита харизматично нес флаг государства, которое представляет на Играх-2020.

Однако на спортсмене была тонганская традиционная одежда. Тауфатофуа был одет в бежевую таовалу (традиционная юбка).

Также на нем была коричневая койрова веревка, к которой прикрепили флористические вязаные аппликации с черными нитками.

В то же время на ногах никакой обуви не было.

Кроме того, Пита удачно сделал акцент на бицепсах и лодыжках, украсив ноги и руки коричневыми повязками.

На шее у него было тонганского ожерелье, на лице — белая защитная маска с флагом своего государства.

На Олимпиаде 2020 Тауфатофуа будет участвовать в соревнованиях по тхэквандо.

Интересно, что это не первое горячее выступление Тауфатофуа. Присутствие на Олимпийских играх с обнаженным торсом, обмазанным маслом, у него это уже как традиция.

Сборная королевства Тонги десятый раз подряд принимает участие в Играх. В этом году в Токио команду представляют шесть спортсменов, среди них Пита Тауфатофуа.