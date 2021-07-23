Пляжный футбол: Украина подаст заявку на проведение чемпионата мира

Украина может скоро подать заявку в ФИФА на проведение чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) решила создать рабочую группу, которая займется деталями подачи соответствующего документа на проведение пляжного чемпионата мира.

В состав этой группы войдут представители УАФ, Ассоциации пляжного футбола Украины и другие эксперты.

Потенциально Одесса может стать местом проведения чемпионата.

В то же время Киев, Днепр и Ивано-Франковск могут стать запасными локациями и местом расположения тренировочных баз участников.

— Эти города уже имеют определенную инфраструктуру по пляжному футболу, — отметил Павелко.

По его словам, во всех четырех городах планируется в ближайшее время усовершенствовать материальную базу, необходимую для проведения турнира.

Нынешний чемпионат мира пройдет с 19 по 29 августа в России. Украинский сборной запретили ехать на турнир.

Поэтому заменит на этих соревнованиях нашу страну Швейцария.

23 июля У Киеве на Гидропарк-Арене стартует розыгрыш Кубка Независимости по пляжному футболу.

За него будут соревноваться команды из Украины, Турции, ОАЭ и Омана. Они разыграют трофей в формате однокругового турнира.

Источник: УАФ

Фото: АПФУ