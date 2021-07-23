Президент Владимир Зеленский поддержал украинских спортсменов, которые должны выступить на Олимпийских играх в Токио. Он пожелал им успехов на Олимпиаде.

Глава государства записал видеообращение для украинских спортсменов.

— Дорогие олимпийцы, если бы вам сказали, что в мире существует кто-то, кому по силам объединить 10 городов на разных континентах, в 10-и часовых поясах, за тысячи километров друг от друга, вы бы поверили? Надеюсь так, потому что у себя надо верить. Ибо кто-то — это сами вы, наши олимпийцы. Благодаря которым ще не вмерла Украины поднимала наш сине-желтый флаг в разных уголках планеты. К сожалению, эта Олимпиада пройдет при пустых трибунах, но будьте уверены — не с пустыми сердцами. Это сердца всех украинских, которые болеют за вас дома, и верят в вашу победу, — сказал президент.

Он также пожелал олимпийцам завоевать награды и вернуться в Украину без травм.

— Верю, что вы подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы — это эмоции от победы. Гордость быть украинском, счастье быть украинском. Мгновения, которые навсегда остаются в нашем большом, более 45-миллионном семейном альбоме. Давайте пополним этот альбом. Мы в вас верим. Мы вас болеем и ждем золото в Украине. А наше золото — это все олимпийцы Украины в Токио. Выше, быстрее, сильнее! И без травм! Слава Украине !, — сказал президент.

Напомним, сегодня, 23 июля, проходит торжественное открытие 32-х Летних Олимпийских игр-2020 в Токио, которые продлятся до 8 августа.

Это самые престижные спортивные соревнования в мире, в которых в этом году примет участие более 11 тыс. спортсменов из 205 стран.

О главных фактах об Олимпиаде-2020 в Токио читайте в нашем материале.