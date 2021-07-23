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Факты / Спорт
Максим Зайченко |

Теперь с Крымом: на сайте Олимпиады-2020 изменили карту Украины

крым токио

На официальном сайте Олимпийских игр в Токио исправили карту Украины, где Крым был отделен от Украины границей.

Накануне пользователи заметили, что на сайте Олимпиады-2020 в разделе Расписание и результаты в нижнем правом углу есть окно под названием Olympics Cheer Zone. Там была изображена карта мира с Крымом, отделенным от Украины границей. Это окно создали для того, чтобы болельщики разных стран могли познакомиться и пообщаться по видеосвязи.

Министерство иностранных дел дало указание посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этом инциденте.

Через несколько часов окно Olympics Cheer Zone исчезло из сайта, а на следующий день снова появилось, но уже с правильной картой Украины.

На сайте Олимпиады-2020 обновили карту Украины
На сайте Олимпиады-2020 обновили карту Украины
На сайте Олимпиады-2020 обновили карту Украины
На сайте Олимпиады-2020 обновили карту Украины
Теперь с Крымом: на сайте Олимпиады-2020 изменили карту Украины / 2 фотографии

При этом на сайте Олимпиады, в соцсетях или на сайте МИД Японии нет каких-либо извинений за этот инцидент.

Читайте
Олимпиада-2020: как провожали сборную Украины в Токио

Источник: Olympics.com

Фото: Olympics.com

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