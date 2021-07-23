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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

В кепке с гербом Украины: Свитолина показала, как готовится к Олимпиаде в Токио

Еліна Світоліна

Пятая ракетка мира Элина Свитолина прибыла в Токио для участия в летних Олимпийских играх 2020.

Украинская спортсменка опубликовала фото на своей странице в Instagram с теннисного корта. Свитолина надела кепку с изображением герба Украины.

 

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Публикация от Elina Monfils (@elisvitolina)

Сегодня состоится торжественное открытие Олимпийских игр 2020, которые продлятся до 8 августа. В соревнованиях примут участие более 11 тыс. спортсменов из 205 стран.

Украинские серфингисты, теннисисты, скалолазы и другие паралимпийцы будут соревноваться в 33 видах спорта. Всего в ходе соревнований разыграют более 300 комплектов медалей.

Один из самых популярных видов спорта на летних Олимпийских играх — легкая атлетика (соревнования будут проходить почти ежедневно), а также плавание и гимнастика.

Из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса организаторы Олимпиады запретили присутствие болельщиков, поскольку во время ее проведения в Японии будет действовать чрезвычайное положение.

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Фото: Getty Images

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