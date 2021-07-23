Вперед к победам: Андрей Шевченко тепло поздравил украинских спортсменов на Олимпиаде-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пожелал успеха украинской сборной на Олимпиаде-2020.

Шевченко обратился к спортсменам со своей страницы в Facebook.

— В день открытия тридцать второй летних Олимпийских Игр желаю успеха всем украинским атлетам, которые защищают честь нашей страны в Токио. Вперед к победам, — написал тренер украинской сборной по футболу.

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Сегодня, 23 июля состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр-2020. Спортивные соревнования будут проходить до 8 августа в японской столице Токио.

Праздничное шоу из-за пандемии коронавируса проходило без зрителей. На трибуны допустили менее тысячи человек — только официальных лиц и спонсоров Игр.

Сократили и делегации спортсменов от каждой страны.

Олимпиаду открыл император Японии Нарухито. Интересно, что его дед Хирохито открывал Игры в Токио-1964 и Саппоро-1972, а отец Акихито — в Нагано-1998.

Знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия стали спортсменка по стрельбе Елена Костевич и шпажист Богдан Никишин.

Первые комплекты медалей разыграют на Олимпиаде 2020 в субботу, 24 июля.

В этом году в соревнованиях примут участие спортсмены из более чем 200 стран.

Национальные олимпийские сборные будут бороться за медали в 33 видах спорта и 50 дисциплинах. Сборная Украины в этом году представлена ​​в составе 157 человек.

Сборная Украины на Олимпиаде в Токио

В этом году в Олимпиаде от Украины примет участие наименьшее количество участников за всю историю выступлений на летних Играх.

В июле стало известно, что на Олимпийские игры не поедет известный гимнаст Олег Верняев. Его не допустили из-за допинга и дисквалифицировали на четыре года. Спортсмен планирует обжаловать такое решение.

За призовое место и медаль украинских олимпийцев ждет финансовая награда от государства — до $150 тыс.

Украине прогнозируют 14-е место на Олимпиаде и 21 медаль. Среди претендентов на победу — Жан Беленюк, Элина Свитолина, Ярослава Магучих, Ольга Харлан, Александр Хижняк и другие.