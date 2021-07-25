Украинский боксер в легком весе Денис Беринчик победил бывшего бойца UFC Артема Лобова в бою на голых кулаках.

В первом раунде спортсмены соревновались в примерно одинаковую силу, однако со второго Беринчик усилил мощность, нанося удары Лобову.

После этого украинский боксер в третьем и четвертом раундах нокаутировал российского бойца. В пятом раунде Лобов не вышел на ринг по решению своей команды.

Поединок профессиональных спортсменов состоялся во Дворце спорта в Киеве. На счету украинского спортсмена — 15 профессиональных боев. В каждом из них 33-летний Беринчик победил, девять побед одержал нокаутом.

Ирландец российского происхождения Лобов провел 30 боев. Ровно половину из них 34-летний боец проиграл, один поединок закончился ничьей.