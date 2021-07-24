Только начало: Зеленский поздравил Билодид с бронзовой медалью Олимпиады

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дарью Билодид с завоеванием бронзовой медали на XXXII Олимпийских играх, которые проходят в Токио.

Дзюдоистка, победив израильтянскую спортсменку Ширу Ришон, принесла Украине первую награду в медальном зачете.

— Верю, что эта награда положит хорошее начало успехам украинских олимпийцев на соревнованиях! Гордимся настойчивостью Дарьи! Твое олимпийское золото еще впереди, — написал Зеленский на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, еще одну медаль для Украины мог выиграть Павел Коростылев, который занял четвертое место в стрельбе из пневматического оружия на дистанции 10 метров.

Украинец находился на втором месте, однако последним выстрелом выбил всего 8,4 очка.

Это позволило представителям Сербии и Китая обойти Коростылева, лишив его медали.