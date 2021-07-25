Сегодня завершился первый соревновательный день в рамках Олимпийских игр 2020 в Токио. По итогам квалификационных соревнований, украинские гимнасты вышли в финал командного многоборья.

Об этом сообщил НОК Украины и олимпийская команда на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, Евгений Юденков, Петр Пахнюк, Илья Ковтун и Игорь Радивилов набрали 247,492 бала. Таким образом они завоевали восьмую путевку в финал командного многоборья.

Кроме этого, Пахнюк и Ковтун квалифицировались в финал индивидуального абсолютного первенства. В то же время Пахнюк сможет получить награду за упражнения на параллельных брусьях.

Накануне украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх 2020, которые сейчас проходят в Токио.

Они продлятся до 8 августа. Во время спортивных соревнований разыграют 11 комплектов медалей среди лучших игроков со всего мира.

Фото: НОК Украины