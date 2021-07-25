Украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) стал лидером в рейтинге WBO в легком весе.
На второй позиции оказался австралиец Джордж Камбосос-младший. Его Ломаченко опередил в рейтинге.
Топ-3 замыкает еще один украинец Денис Беринчик (15-0, 8 КО).
В пятерку лучших также вошел Эммануэль Тагоэ из Ганы, который занял четвертую строчку, а также Джейкоб Энг из Австралии.
Чемпионом мира по версии WBO является американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО).
Денис Беринчик победил бывшего бойца UFC Артема Лобова в спарринге на кулаках.
Топ-5 рейтинга WBO в легком весе
Чемпион — Теофимо Лопес (США)
- Василий Ломаченко (Украина)
- Джордж Камбосос-младший (Австралия)
- Денис Беринчик (Украина)
- Эммануэль Тагоэ (Гана)
- Джейкоб Энг (Австралия).
Источник: WBO