Украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) стал лидером в рейтинге WBO в легком весе.

На второй позиции оказался австралиец Джордж Камбосос-младший. Его Ломаченко опередил в рейтинге.

Топ-3 замыкает еще один украинец Денис Беринчик (15-0, 8 КО).

В пятерку лучших также вошел Эммануэль Тагоэ из Ганы, который занял четвертую строчку, а также Джейкоб Энг из Австралии.

Чемпионом мира по версии WBO является американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО).

Денис Беринчик победил бывшего бойца UFC Артема Лобова в спарринге на кулаках.

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Топ-5 рейтинга WBO в легком весе

Чемпион — Теофимо Лопес (США)

Василий Ломаченко (Украина) Джордж Камбосос-младший (Австралия) Денис Беринчик (Украина) Эммануэль Тагоэ (Гана) Джейкоб Энг (Австралия).

Источник: WBO