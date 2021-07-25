Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Дарья Билодид решила взять паузу в спортивной карьере. Пока не известно, когда именно дзюдоистка вернется в спорт.

Об этом заявил отец и тренер призерки Геннадий Билодид в интервью одному из украинских телеканалов. По его словам, спортсменка хочет отдохнуть.

Он отметил, что не знает, сколько времени продлится отдых паралимпийки. Отец девушки считает, что тренировки можно продолжить, когда у нее снова появится желание.

— Когда отдохнет, тогда можно продолжить. Два, три, четыре месяца, полгода, не знаю. Будет видно по ее состоянию, — сказал тренер украинской дзюдоистки.

По данным Национального олимпийского комитета, Билодид вернется в Украину утром 27 июля.

24 июля на Олимпийских играх 2020 в Токио украинка Дарья Билодид получила бронзовую медаль, которая стала первой для Украины в этих спортивных соревнованиях. Это первая награда для нашего государства в женском дзюдо.