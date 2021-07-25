Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Хочу помочь ребятам: Рейзлин нацелился еще на одну медаль Олимпиады 2020

Игорь Рейзлин

Второй бронзовый призер Украины на Олимпийских играх в Токио Игорь Рейзлин признался, что не ожидал попасть в четверку финалистов.

Спортсмен добавил, что очень расстроился после поражения в полуфинале, однако смог настроить себя и завоевать бронзовую медаль.

— Каждый спортсмен едет на соревнования с желанием получить медаль. Сейчас не могу описать свои эмоции, поскольку еще не до конца осознал важность этого достижения, — рассказал Рейзлин.

По словам украинца, он не намерен останавливаться на достигнутом и намерен завоевать еще одну медаль и помочь своей сборной в командных соревнованиях.

Шпажист посвятил свою медаль семье — отцу и тренеру Дмитрию Рейзлину, маме, жене и детям, которые являются самыми горячими его болельщиками.

Читайте
За шаг до медали: стрелок Коростылев занял четвертое место на Олимпиаде

Спортсмен также выразил благодарность всем украинцам, моральная поддержка которых позволила ему чувствовать себя уверенно на Олимпиаде в Токио.

Напомним, накануне украинская дзюдоистка Дарья Билодид в бою с израильтянкой Широй Ришони завоевала бронзу Олимпийских игр 2020.

Олимпийская медаль стала для 20-летней спортсменки первой за время спортивной карьеры.

В свою очередь украинец Артем Лесюк пробился в четвертьфинал, где не смог одолеть французского дзюдоиста Луку Мкхейдзе.

Фото: НОК Украины

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка