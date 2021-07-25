Хочу помочь ребятам: Рейзлин нацелился еще на одну медаль Олимпиады 2020

Второй бронзовый призер Украины на Олимпийских играх в Токио Игорь Рейзлин признался, что не ожидал попасть в четверку финалистов.

Спортсмен добавил, что очень расстроился после поражения в полуфинале, однако смог настроить себя и завоевать бронзовую медаль.

— Каждый спортсмен едет на соревнования с желанием получить медаль. Сейчас не могу описать свои эмоции, поскольку еще не до конца осознал важность этого достижения, — рассказал Рейзлин.

По словам украинца, он не намерен останавливаться на достигнутом и намерен завоевать еще одну медаль и помочь своей сборной в командных соревнованиях.

Шпажист посвятил свою медаль семье — отцу и тренеру Дмитрию Рейзлину, маме, жене и детям, которые являются самыми горячими его болельщиками.

Спортсмен также выразил благодарность всем украинцам, моральная поддержка которых позволила ему чувствовать себя уверенно на Олимпиаде в Токио.

Напомним, накануне украинская дзюдоистка Дарья Билодид в бою с израильтянкой Широй Ришони завоевала бронзу Олимпийских игр 2020.

Олимпийская медаль стала для 20-летней спортсменки первой за время спортивной карьеры.

В свою очередь украинец Артем Лесюк пробился в четвертьфинал, где не смог одолеть французского дзюдоиста Луку Мкхейдзе.

Фото: НОК Украины