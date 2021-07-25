На Олимпиаде коронавирус впервые обнаружили у спортсмена, который принимал участие в соревнованиях. Им стал 21-летний гребец из Нидерландов Финн Флорин.

Спортсмен — первый атлет на Олимпийских играх в Токио, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию после участия в соревнованиях.

23 июля после участия в мужских гонках Флорин сдал тест на коронавирус, что показал положительный результат. Он стал четвертым. И этот результат был бы вполне приемлем для выхода в четвертьфинал. Сегодня он должен был принять участие в утешительном заезде с шансом пройти квалификацию.

Из-за положительного теста Финн Флорин пошел на карантин и уже не будет участвовать в Олимпиаде-2020.

Перед тем, как сдавать тест на коронавирус, спортсмен проживал один в комнате в олимпийской деревне. Он контактировал только с участниками команды Нидерландов по гребле.

Накануне организаторы Олимпийских игр 2020 заявили, что местное правительство может закрыть Олимпиаду, если количество случаев Covid-19 среди участников игр будет увеличиваться.

Пока наибольшее количество умерших от коронавируса в сутки — в Тунисе. Там 317 летальных случаев. В стране обнаружили 5624 новых случаев коронавируса. Правительство выразило обеспокоенность по распространению болезни.

Источник: Кіодо