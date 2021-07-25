Елена Костевич заняла четвертое место в пулевой стрельбе на Олимпиаде-2020

Украинская спортсменка Елена Костевич завоевала четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета на Олимпиаде в Токио.

Спортсменка набрала 197,6 балла. Олимпийской чемпионкой в ​​этой дисциплине стала представительница России Виталина Бацарашкина, которая взяла 240,3 балла.

Антоанета Костадинова из Болгарии (239,3) заняла второе место, а на третьем китайка Ранксин Джианг (218,0).

— Начинать трудно, это первый старт. В квалификации сложно было успокоиться. Надеюсь, все адреналин уже вышел и дальше будет спокойнее, — прокомментировала свое выступление Костевич.

Она также отметила, что очень благодарна украинским болельщикам за поддержку, которая чувствуется за тысячи километров.

Днем ранее в мужской стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров украинец Павел Коростылев также занял четвертое место.

Стрелец долгое время держался на втором месте, уступая лишь иранцу Джаваду Форуги, который впоследствии выиграл золотую медаль.

Однако он неудачно провел последний выстрел, который выбил лишь 8,4 очка, что позволило обойти украинском не только сербу Дамиру Микечу, но и китайцу Пан Вэю.

В сумме Коростылев заработал 198.9 очков, чего хватило лишь для четвертого места.