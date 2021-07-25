На протяжении второго соревновательного дня летних Олимпийских игр 2020 в Токио было разыграно 18 комплектов медалей.

Лидерство продолжает удерживать сборная Китая, чьи спортсмены уже завоевали 11 медалей – шесть золотых, одну серебряную и пять бронзовых, сообщается на сайте Олимпийских игр.

На втором месте осталась японская сборная, чьи спортсмены получили пять золотых и одну бронзовую медаль.

На третье место поднялась сборная Соединенных Штатов Америки, провалившая первый соревновательный день. На ее счету четыре золотых, две серебряных и две бронзовых медали.

Также в первую пятерку вошли сборные Кореи и олимпийских спортсменов из России. У первых в активе две золотых и три бронзовых медали, а у вторых – одно золото, два серебра и четыре бронзы.

Сборная Италии, которая по итогам первого дня находилась на втором месте, опустилась на шестую позицию. В десятку на сегодняшний день также входят Австралия, Франция, Венгрия и Тунис.

Украинцы на данный момент смогли завоевать лишь две бронзы и находятся на 31 месте, которое делят с Турцией, Казахстаном и Германией.

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля. В соревнованиях сборная Украины будет участвовать 158 атлетов, представляющих 25 видов спорта. Это уже седьмая Олимпиада за время Независимости Украины.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться в прошлом году, однако они были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Сколько видов спорта представлено на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Токио спортсмены будут соревноваться в 33 видах спорта и 50 дисциплинах. Всего на Играх-2020 разыграют 339 комплектов медалей.

В этом году организаторы добавили новые виды спорта — серфинг, каратэ, скалолазание и скейтбординг.

Самыми популярными видами спорта на Олимпиаде являются: легкая атлетика, соревнования по которой будут проходить почти ежедневно, плавание и гимнастика. Факты ICTV собрали главные факты об Олимпийских играх 2020 в Токио.