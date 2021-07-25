Элина Свитолина победила в одиночном разряде на Олимпиаде-2020 в Токио. Звездная украинская теннисистка одержала победу в трех партиях над Лаурой Зигемунд из Германии (6: 3, 5: 7, 6: 4).

Теннисистки впервые встретились на корте, но обе участвовали в соревнованиях четвертьфинала предыдущих Игр в 2016 году в Рио. Тогда Свитолина проиграла Петре Квитовой из Чехии, а Зигемунд уступила будущей олимпийской чемпионке Монике Пуиг из Пуэрто-Рико.

Сегодняшний матч состоялся под солнцем при температуре +32 градуса.

Сперва теннисистки отдавали геймы друг другу на подачах. Однако Свитолина справилась и довела партию до победы.

Напряженным был и второй сет, который продолжался 78 минут. Соперница украинки сравняла счет.

Взяв непродолжительную паузу, в решающей партии наша соотечественница довела таки матч до итоговой победы — 6: 3, 5: 7, 6: 4.

Сегодня первая ракетка мира Эшли Барти в первом круге Олимпиады проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо — 4: 6, 3: 6.

В парном разряде украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок выиграли свой первый матч, победив пару Саня Мирза/Анкита Райна из Индии.