Украинский шпажист Игорь Рейзлин вышел в 1/2 финала мужского турнира в шпаге на Олимпийских Играх 2020, которые сейчас проходят в Токио.

Результат украинского спортсмена — исторический. Украина никогда до этого не проходила в полуфинал одиночного турнира по мужской шпаге на Олимпийских играх.

В общей сложности Украина впервые за 17 лет прошла в полуфинал с мужского фехтования. На соревнованиях, которые проходили в 2004 году, украинец Владислав Третьяк завоевал бронзовую медаль в сабле.

Игорь Рейзлин победил двух титулованных представителей Швейцарии Беньямина Штеффена и Макса Хайнцера. Он заставил сложить оружие главную сенсацию турнира — 18-летнего Мохаммеда Эль-Сайеда, который представлял Египет.

Таким образом украинский шпажист вышел в 1/2 финала Олимпийских игр 2020. Спортсмену будет противостоять в поединке француз Роман Каннон.

Соревнования между паралимпийцами начнутся сегодня в 13.25. Сейчас в Киеве развернули две фан-зоны, на которых можно посмотреть Олимпийские игры. Они работают для украинцев до завершения Олимпиады в Токио — до 8 августа.

Источник: НОК Украины

Фото: НОК Украины