Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Со слезами на глазах: Чусовитина завершила карьеру после восьмой Олимпиады

Оксана Чусовитина

46-летняя узбекская гимнастка Оксана Чусовитина приняла решение завершить спортивную карьеру после своего выступления на Олимпиаде в Токио.

Олимпиада в Токио стала для нее восьмой, что является абсолютным мировым рекордом.

— Теперь уже все. Возвращаться больше не буду. У меня столько дел, пора наверстывать упущенное. Спасибо большое, что болели за меня. Прощайте, — сказала Чусовитина со слезами на глазах.

При этом стоявшие рядом спортсмены, тренеры и болельщики других стран аплодировали ей.

Гимнастка заняла 11 место в квалификационных соревнованиях, и не смогла пробиться в финал. Среди соперниц, которым она проиграла, были 16-летние девушки, которые родились уже после третьего участия узбечки на Олимпийских играх.

Чусовитина завоевала золото Олимпиады-1992 в Барселоне, где выступала в составе сборной стран бывшего СССР, а также серебро Олимпиады-2008 в составе сборной Германии.

46-летняя спортсменка имеет в своем активе три победы и восемь медалей Чемпионатов мира по гимнастике, а также золотую и три серебренных медали на Чемпионатах Европы.

Читайте
Хочет отдохнуть: украинка Билодид решила приостановить спортивную карьеру

Кроме того, Чусовитина внесена в книгу рекордов Гиннеса, как единственная гимнастка, которой удалось поучаствовать в восьми Олимпиадах.

Именно она должна была нести знамя сборной Узбекистана на церемонии открытия, однако Национальный олимпийский комитет страны в последний момент ее заменил.

Фото: НОК Узбекистана

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка