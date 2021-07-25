Со слезами на глазах: Чусовитина завершила карьеру после восьмой Олимпиады

46-летняя узбекская гимнастка Оксана Чусовитина приняла решение завершить спортивную карьеру после своего выступления на Олимпиаде в Токио.

Олимпиада в Токио стала для нее восьмой, что является абсолютным мировым рекордом.

— Теперь уже все. Возвращаться больше не буду. У меня столько дел, пора наверстывать упущенное. Спасибо большое, что болели за меня. Прощайте, — сказала Чусовитина со слезами на глазах.

При этом стоявшие рядом спортсмены, тренеры и болельщики других стран аплодировали ей.

Гимнастка заняла 11 место в квалификационных соревнованиях, и не смогла пробиться в финал. Среди соперниц, которым она проиграла, были 16-летние девушки, которые родились уже после третьего участия узбечки на Олимпийских играх.

Oksana Chusovitina, gimnasta de artística con más participaciones en unos JJOO. ¡Eres admirable! Faltó el pabellón lleno aplaudiendo tu hazaña pero desde casa el mundo se rindió a tus pies. ♥️.#tokyo2020 #OksanaChusovitina pic.twitter.com/hwRqMUluMA — ???????????????????????????????? ???????????? (@almudenacid) July 25, 2021

Чусовитина завоевала золото Олимпиады-1992 в Барселоне, где выступала в составе сборной стран бывшего СССР, а также серебро Олимпиады-2008 в составе сборной Германии.

46-летняя спортсменка имеет в своем активе три победы и восемь медалей Чемпионатов мира по гимнастике, а также золотую и три серебренных медали на Чемпионатах Европы.

Кроме того, Чусовитина внесена в книгу рекордов Гиннеса, как единственная гимнастка, которой удалось поучаствовать в восьми Олимпиадах.

Именно она должна была нести знамя сборной Узбекистана на церемонии открытия, однако Национальный олимпийский комитет страны в последний момент ее заменил.

Фото: НОК Узбекистана