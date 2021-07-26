Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин в воскресенье, 25 июля, получил для Украины бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Рейзлин впервые в истории выступлений национальной сборной на Олимпиаде получил награду в мужских соревнованиях по фехтованию. Украинец в борьбе за бронзу победил итальянца Андреа Сантарелли.

Что известно о профессиональной карьере и личной жизни Игоря Рейзлина, читайте в материале.

Игорь Рейзлин — что известно о бронзовом призере Олимпиады в Токио

Игорю Рейзлину 36 лет. Он начал фехтовать еще в возрасте восьми лет в Измаиле Одесской области. С этим видом спорта его познакомили родители — тренеры по фехтованию.

Отец Рейзлина Дмитрий — известный тренер и заслуженный мастер спорта, до сих пор продолжает тренировать сына.

В 2004 году Игорь Рейзлин стал бронзовым призером на Кубке мира в Словакии, а в 2019 году — в Германии.

Бронзу в командной шпаге спортсмен получил в 2009 году, выступая на Летней универсиаде в Белграде. Потом Рейзлин вместе с командой завоевал серебро на Чемпионате Европы в Лейпциге.

В 2017 году фехтовальщику досталась индивидуальная бронза на Кубке мира в Швейцарии. Весомым стал для Игоря Рейзлина Чемпионат мира-2019 в Будапеште. Там он стал бронзовым призером в индивидуальной шпаге, и серебряным — в командной.

В 2021 году ему удалось получить золотую медаль на Кубке мира в России, где он победил действующего чемпиона.

В этом году шпажист впервые в профессиональной карьере отправился на Олимпийские игры, где одержал сенсационную победу для Украины. Рейзлин стал единственным украинцем, который вышел в полуфинал, где проиграл Роману Каннону — представителю Франции.

В борьбе за бронзу украинец превзошел итальянца Андреа Сантарелли со счетом 15:12.

— Главное не то, сколько раз ты падаешь, а то, как часто ты поднимаешься после этого, — именно так звучит девиз Рейзлина.

Игорь Рейзлин — лейтенант Вооруженных сил Украины, сейчас он проживает в Киеве и вместе с женой воспитывает двух сыновей.

Олимпийские игры в Токио начались 23 июля. Соревнования будут проходить до 8 августа. Сборная Украины в этом году представлена ​​157 спортсменами. Первую медаль для сборной завоевала дзюдоистка Дария Билодид.