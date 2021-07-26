Чернобыль, пицца и Дракула: корейский канал извинился за представление стран на Олимпиаде

Один из корейских телеканалов извинился за использование неудачных ассоциаций во время представления стран-участниц на Олимпиаде 2020.

Так, когда транслировали открытие игр, то во время представления национальных команд были использованы, как позже признал канал MBC, нелепые и оскорбительные иллюстрации.

В частности, выход Италии телеканал проиллюстрировал изображением пиццы внизу трансляции, Румынии — изображением Дракулы, а Украины — изображением Чернобыля.

Представитель телеканала объяснил, что они стремились сделать так, чтобы зрителям было проще узнать каждую из стран-участниц Олимпийских игр, поэтому и использовали такие ассоциации.

Но это уже признали ошибкой, которую нельзя простить. Также представители канала MBC пообещали выяснить, кто и почему выбирал для представления стран те или иные изображения.

Это уже не первый случай, когда телеканал MBC критикуют за использование подобных иллюстраций для стран. В 2008 году его оштрафовали за использование аналогичных подписей и изображений во время Олимпиады в Пекине.

Олимпийские игры 2020 стартовали 23 июля. Спортивные соревнования будут проходить до 8 августа в японской столице Токио. Ознакомиться с расписанием соревнований на Олимпийских играх 2020 можно в нашем материале.