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Вікторія Гірко |

Элина Свитолина одержала вторую победу в одиночном разряде на Олимпиаде

Еліна Світоліна Вімблдон

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала вторую победу в одиночном разряде на Олимпиаде 2020 в Токио. Первая ракетка Украины обыграла Айлу Томлянович из Австралии.

Украинка обыграла Томлянович в поединке второго круга с результатом — 4:6, 6:3, 6:4 Элины.

В первом сете Свитолина держала первенство, но затем проиграла четыре гейма подряд. Выровнять ситуацию удалось во втором сете.

Сначала Свитолина уступала сопернице со счетом 1:3, но в итоге выиграла благодаря пяти взятым гейм — 6: 3. Теперь Элина Свитолина поборется за выход в четвертьфинал с Марией Саккаре из Греции.

25 июля Элина Свитолина победила в одиночном разряде на Олимпиаде-2020 в Токио. Украинская теннисистка одержала победу в трех партиях над Лаурой Зигемунд из Германии (6:3, 5:7, 6:4).

Также 26 июля победой отличились сестры Надежда и Людмила Киченок. Они прошли в четвертьфинал в парном разряде по теннису на Олимпиаде в Токио, обыграв итальянских спортсменок.

Фото: Getty Images

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