13-летняя японка Нисия Момидзи завоевала золото на первых в истории Олимпийских игр соревнованиях по уличному скейтбордингу среди женщин.

Результат девочки составляет 15,26 балла.

Второе место заняла ровесница Момидзи — 13-летняя Райсс Лил из Бразилии, а бронзу завоевала 16-летняя японка Фуна Накаяма.

Момидзи стала самым молодым призером нынешней Олимпиады, а вот рекордсменом за все годы стала американка Марджори Гестринг, которая выборола золото еще в 1936 году, когда была младше Нисио на 63 дня.

Нынешняя чемпионка очень лаконично отреагировала на победу и заявила журналистам, что “просто в восторге”.

— Я так счастлива, что выиграла Олимпиаду в Японии, и я так счастлива выиграть свою первую Олимпиаду в качестве одного из самых молодых участников — сказала спортсменка.

Отпраздновать победу Нисия Момидзи планирует домашним шашлыком, который попросит приготовить свою маму.

— Я хочу быть знаменитой. Но сначала — шашлык, — ответила девочка.

Следующая цель Момидзи — Олимпиада в Париже 2024 года, в а до этого юная спортсменка уже занимала призовые места на разных конкурсах различного уровня.

В 2021 году Нисия завоевала второе место на Чемпионате мира.

Скейтбординг на Олимпийских играх 2020

В этом году Летние Олимпийские игры добавили четыре вида спорта — скейтбординг, серфинг, скалолазание и каратэ.

Уличный скейтбординг, в котором и победила юная японка, предусматривает соревнования на так называемом “уличном” поле, где установлены различные лестницы, бордюры, перила, скамейки, стены и склоны.

Каждый спортсмен сам выбирает, какие трюки и в какой последовательности он будет демонстрировать, а жюри оценивают степень сложности трюков, высоту, скорость, оригинальность, исполнение и композицию движений и выводят общий балл.

Кроме уличного скейтбординга на нынешней Олимпиаде спортсмены будут соревноваться и за медали в категории Парк.