13-летняя японка Нисия Момидзи завоевала золото на первых в истории Олимпийских игр соревнованиях по уличному скейтбордингу среди женщин.

Результат девочки составляет 15,26 балла.

Второе место заняла ровесница Момидзи — 13-летняя Райсс Лил из Бразилии, а бронзу завоевала 16-летняя японка Фуна Накаяма.

A historic first on home soil!#JPN‘s Nishiya Momiji is the first women’s Olympic #Skateboarding champion!@worldskatesb @Japan_Olympic pic.twitter.com/6W6ReQE3BS

— Olympics (@Olympics) July 26, 2021