Украинская фехтовальщица на сабле Ольга Харлан покидает Олимпийские игры в Токио после сенсационного поражения в 1/16 финала против представительницы Китая Ян Хэнъю – 12:15. Она считалась одной из главных претенденток на золотую медаль.

Для Харлан это первая Олимпиада, на которой она не завоевала награду.

В Instagram она уже отреагировала на свое поражение, заявив, что не смогла справиться с эмоциями.

— Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то, кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями… Иногда эмоции управляют нами, — написала Харлан.

Она отметила, что также сказалось отсутствие соревновательной практики.

— Полтора года без соревновательной практики, видимо, повлияли на меня. Чтобы чувствовать себя уверенной, мне нужно выигрывать, чувствовать соревнования, адреналин. Этого мне очень сильно не хватает. То, что было сегодня, трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день, — написала спортсменка.

Харлан также заявила, что хочет взять паузу в спорте, однако точных сроков не назвала.

— Сейчас я очень хочу отдохнуть… морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать, сколько дней осталось до Олимпиады. Устала…, — сообщила украинская фехтовальщица.

Для Харлан это первая в карьере Олимпиада без медали. В Пекине в 2008 году она стала олимпийской чемпионкой в командной сабле, а из Лондона в 2012 году привезла личную бронзу. На Олимпиаде в Рио в 2016 году спортсменке удалось завоевать сразу две награды – личную бронзу и командное серебро.

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Источник: Ольга Харлан

Фото: Ольга Харлан