Украинские спортсмены Алексей Середа и Олег Сербин заняли шестое место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Украины.

За выступление украинцы набрали 400,44 балла.

— Самый молодой дуэт турнира Алексей Середа и Олег Сербин заняли шестое место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Всего за выступление они набрали 400,44 балла, — сообщили в ведомстве.

Золотые медали получили спортсмены из Великобритании, серебро получил дуэт из Китая, а бронзу — спортсмены из России.

Отметим, Середе 15 лет, а Сербину — 19 лет. На чемпионате мира по синхронным прыжкам в воду в 2019 году они сумели добыть четвертое место.

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Источник: Мінмолодьспорт

Фото: Мінмолодьспорт