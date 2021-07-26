Украинские спортсмены Алексей Середа и Олег Сербин заняли шестое место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Олимпиаде в Токио.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Украины.
За выступление украинцы набрали 400,44 балла.
— Самый молодой дуэт турнира Алексей Середа и Олег Сербин заняли шестое место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Всего за выступление они набрали 400,44 балла, — сообщили в ведомстве.
Золотые медали получили спортсмены из Великобритании, серебро получил дуэт из Китая, а бронзу — спортсмены из России.
Отметим, Середе 15 лет, а Сербину — 19 лет. На чемпионате мира по синхронным прыжкам в воду в 2019 году они сумели добыть четвертое место.
Источник: Мінмолодьспорт
Фото: Мінмолодьспорт