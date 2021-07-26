Олимпиада-2020: фехтовальщица Харлан выбыла на первом этапе соревнований

На Олимпиаде-2020 в Токио известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан, имеющая в своем активе четыре олимпийских медали прошлых лет, проиграла в индивидуальном турнире саблисток в 1/16 финала, уступив китаянке Хэньюй Ян.

Начало поединка было многообещающим, украинка была впереди – 6:2, но затем Ян перехватила инициативу. Итоговый результат турнира – 15:12.

Таким образом Ольга Харлан выбывает из соревнований на Олимпийских играх 2020 в Токио.

На Олимпийских играх 2008 в Пекине Харлан завоевала золото для Украины в квартете с Еленой Хомровой, Галиной Пундик и Ольгой Жовнир.

На Олимпиаде-2012 завоевала бронзовую медаль, а на Рио-2016 увеличила количество собственных олимпийских медалей до четырех. Так, в команде вместе с Алиной Комащук, Еленой Кравацкой и Еленой Ворониной Харлан, уступив в финале россиянкам, получила серебряную награду. А в личном первенстве стала третьей, уступив в полуфинале россиянке Яне Егорян.

Источник: olympics.com