Сестры Надежда и Людмила Киченок прошли в четвертьфинал в парном разряде по теннису на Олимпиаде в Токио. Они победили итальянских спортсменок.
Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Украинские теннисистки одержали победу над Сарой Эррани и Джасмин Паолини из Италии — 7: 6 (7: 4); 6: 2. Эта победа вывела их в ¼ финала Олимпийских игр в Токио.
Сколько видов спорта представлено на Олимпиаде
Олимпиада в Токио стартовала 23 июля. Спортсмены будут соревноваться в 33 видах спорта и 50 дисциплинах. Всего на этих Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей.
Организаторы также добавили новые виды спорта — каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг.
Самыми популярными видами спорта на Олимпиаде являются: легкая атлетика, соревнования по которой будут проходить почти ежедневно, плавание и гимнастика. Факты ICTV собрали главные факты об Олимпийских играх 2020 в Токио.
Источник: НОК Украины
Фото: НОК Украины