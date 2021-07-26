Сестры Надежда и Людмила Киченок прошли в четвертьфинал в парном разряде по теннису на Олимпиаде в Токио. Они победили итальянских спортсменок.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Украинские теннисистки одержали победу над Сарой Эррани и Джасмин Паолини из Италии — 7: 6 (7: 4); 6: 2. Эта победа вывела их в ¼ финала Олимпийских игр в Токио.

Сколько видов спорта представлено на Олимпиаде

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля. Спортсмены будут соревноваться в 33 видах спорта и 50 дисциплинах. Всего на этих Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей.

Читайте Расписание соревнований на Олимпийских играх 2020 в Токио

Организаторы также добавили новые виды спорта — каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг.

Самыми популярными видами спорта на Олимпиаде являются: легкая атлетика, соревнования по которой будут проходить почти ежедневно, плавание и гимнастика. Факты ICTV собрали главные факты об Олимпийских играх 2020 в Токио.

Источник: НОК Украины

Фото: НОК Украины