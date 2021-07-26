23 июля открылись летние Олимпийские игры-2020. Спортивные соревнования будут проходить до 8 августа в японской столице Токио.
Первые комплекты медалей разыграли на Олимпиаде 2020 в субботу, 24 июля.
Факты ICTV подготовили для вас расписание Олимпиады 2020, где поборются наши 158 олимпийцев в 25 видах спорта.
Олимпиада 2020 в Токио — расписание соревнований
24 июля (11 комплектов медалей)
- 2.30 — 10.30. Пулевая стрельба. Мужчины будут стрелять из пистолета на 10 м (Олег Омельчук, Павел Коростылев). Женщины — из винтовки на 10 м.
- 5.00 — 12.15. Велоспорт, шоссе. Будут соревноваться мужчины.
- 7.50 — 10.00. Тяжелая атлетика. Будут соревноваться женщины в весовой категории — 49 кг.
- 8.15 — 11.25. Стрельба из лука. Будут бороться за медали смешанные команды.
- 11.00 — 13.40. Дзюдо. Будут соревноваться мужчины — 60 кг (Тарас Лесюк). Женщины — 48 кг (Дарья Билодид).
- 12.00 — 16.25. Фехтование. Мужчины будут сражаться на саблях, инд. Женщины — на шпагах, инд (Елена Кривицкая).
- 13.00 — 16.40. Тхэквондо. Мужчины в весовой категории 58 кг, а женщины — 49 кг.
25 июля (18 комплектов медалей)
- 3.00 — 10.30. Пулевая стрельба. Мужчины будут стрелять из винтовки на 10 м (Сергей Кулиш, Олег Царьков). Женщины — из пистолета на 10 м (Елена Костевич).
- 3.00 — 7.55. Скейтбординг. Мужчины будут соревноваться на улице.
- 4.30 — 6.20. Плавание. Условия для мужчин — 400 м в/с, 400 м комплекс. Условия для женщин — 400 м комплекс, 4х100 в/с.
- 7.00 — 11.35. Велоспорт, шоссе. Соревнования для женщин.
- 7.45 — 11.25. Стрельба из лука. Будут выступать женские сборные, в частности Украины.
- 9.00 — 10.00. Прыжки в воду. Условия для синхронисток — 3 м.
- 9.50 — 12.00. Тяжелая атлетика. Для мужчин весом до 61 кг.
- 11.00 — 13.40. Дзюдо. Сразятся мужчины — 66 кг (Георгий Зантарая), а также женщины — 52 кг.
- 12.00 — 16.25. Фехтование. Для мужчин — шпага, инд (Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин). Для женщин — рапира, инд.
- 13.00 — 16.40. Тхэквондо. Весовая категория мужчин 68 кг, женщин — 57 кг.
- 13.50 — 16.00. Тяжелая атлетика. Будут соревноваться мужчины — 67 кг.
26 июля (11 комплектов медалей)
- 0.30 — 3.00. Триатлон. Соревнования между мужчинами.
- 3.00 — 11.15. Стендовая стрельба (скит). Для мужчин и женщин.
- 3.00 — 7.55. Скейтбординг. Соревнования для женских сборных на улице.
- 4.30 — 6.40. Плавание. Условия для мужчин — 100 м брасс, 4х100 в/с. Условия для женщин — 100 м батт., 400 м в/с.
- 7.45 — 11.25. Стрельба из лука. Будут спорить за медали мужские сборные.
- 8.00 — 10.45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом. Соревнования для мужчин.
- 9.00 — 11.00. Велоспорт, маутинбайк. Буду соревноваться мужские сборные.
- 9.00 — 10.00. Прыжки в воду. Условия для мужчин — синхрон, 10 м (Алексей Середа/Олег Сербин).
- 11.00 — 13.40. Дзюдо. Мужчины — 73 кг, женщины — 57 кг.
- 12.00 — 16.25. Фехтование. Мужчины сразятся рапирой, инд. Женщины — саблей, инд. (Ольга Харлан).
- 13.00 — 16.00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье для мужчин (будут выступать украинские спортсмены).
- 13.00 — 16.40. Тхэквондо. Мужчины — 80 кг, женщины — 67 кг.
- 13.50 — 16.00. Тяжелая атлетика. Для женщин в весовой категории 55 кг.
- 14.00 — 16.10. Настольный теннис. Будут соревноваться смешанные пары.
27 июля (22 комплекта медалей)
- 0.30 — 3.10. Триатлон. Соревнования для женщин.
- 2.30 — 6.00. Академическая гребля. Задача для женщин и мужчин — четверки парные.
- 3.00 — 10.30. Пулевая стрельба. Буду бороться смешанные команды — пистолет, 10 м (Олег Омельчук / Елена Костевич) винтовка, 10 м.
- 4.30 — 6.25. Плавание. Условия для мужчин — 200 м в/с, 100 м спина. Для женщин — 100 м спина, 100 м брасс.
- 8.00 — 11.00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом. Соревнования для женщин.
- 9.00 — 11.00. Велоспорт, маутинбайк. Будут соревноваться женщины (Яна Беломоина).
- 9.00 — 10.00. Прыжки в воду. Условия для женщин — синхрон, 10 м.
- 9.50 — 12.00. Тяжелая атлетика. Будут выступать женщины — 59 кг.
- 11.00 — 13.40. Дзюдо. Мужчины — 81 кг, женщины — 63 кг.
- 11.30 — 16.40. Конный спорт. Выездка сборных.
- 12.30 — 14.40. Фехтование. Женская шпага, команда.
- 13.00 — 16.40. Тхэквондо. Мужчины — более 80 кг и женщины — более 67 кг.
- 13.45 — 16.00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье для женщин.
- 13.50 — 16.00. Тяжелая атлетика. Будут соревноваться женщины — 64 кг.
- 14.00 — 16.30. Футбол. Финальный матч.
28 июля (23 комплекта медалей)
- 2.00 — 5.35. Серфинг. Мужчины и женщины.
- 2.30 — 6.00. Академическая гребля. Задача для мужчин — двойка парная, четверка. Для женщин — двойка парная, четверка.
- 4.30 — 7.05. Плавание. Условия для мужчин — 200 м батт., 4х200 м в/с. Для женщин — 200 м в/с, 200 м комплекс, 1500 в/с.
- 5.30 — 11.40. Велоспорт, обработки. Соревнования для мужчин и женщин.
- 9.00 — 10.00. Прыжки в воду. Задача для мужчин — синхрон, 3 м.
- 10.30 — 13.00. Регби-7. Мужской финал.
- 11.00 — 13.40. Дзюдо. Мужчины — 90 кг (Кеджау Ньябали), женщины — 70 кг.
- 11.30 — 15.25. Конный спорт. Индивидуальная выездка.
- 12.30 — 14.40. Фехтование. Для мужчин — сабля, команда.
- 13.15 — 16.00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье для мужчин (Илья Ковтун).
- 13.50 — 16.00. Тяжелая атлетика. Мужчины — 73 кг.
- 14.45 — 17.25. Баскетбол 3 на 3. Мужской и женский финальный этап.
29 июля (17 комплектов медалей)
- 2.30 — 6.00. Академическая гребля. Задача для мужчин — двойка, двойка парная легкая. Для женщин — двойка, двойка парная легкая.
- 3.00 — 11.00. Стендовая стрельба. Трап для женщин и мужчина отдельно.
- 4.30 — 6.20. Плавание. Условия для мужчин — 800 м в/с (Михаил Романчук), 200 м в/с, 100 м в/с. Для женщин — 200 м бат, 4х200 в/с.
- 8.00 — 10.45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, соревнования для женщин.
- 11.00 — 13.40. Дзюдо. Мужчины — 100 кг, женщины — 78 кг (Анастасия Турчин).
- 12.30 — 14.30. Фехтование. Соревнования для женщин — рапира, команда.
- 13.50 — 16.00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье для женщин.
- 14.00 — 16.10. Настольный теннис. Будут соревноваться женщины, одиночный разряд.
30 июля (21 комплект медалей)
- 2.45 — 4.55. Академическая гребля. Задача для мужчин — одиночка, восьмерка. Для женщин — одиночка, восьмерка.
- 3.00 — 9.00. Пулевая стрельба. Сразятся женщины пистолетом на 25 м (Елена Костевич).
- 4.00 — 6.20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Соревнования для женщин и мужчин.
- 4.30 — 6.10. Плавание. Условия для мужчин — 200 м спина, 200 м комплекс. Для женщин — 200 м брасс, 100 м в/с.
- 6.00 — 14.00. Футбол. Соревнования между мужчинами, парный финал.
- 7.00 — 9.25. Батут. Женщины, инд.
- 8.00 — 11.00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, соревнования для мужчин.
- 8.45 — 11.20. Стрельба из лука. Женский индивидуальный турнир.
- 9.30 — 15.30. Бадминтон. Будут соревноваться смешанные пары.
- 11.00 — 13.40. Дзюдо. Мужчины — более 100 кг (Яков Хаммо), женщины — более 78 кг (Елизавета Каланина).
- 12.30 — 14.40. Фехтование. Мужская шпага, команда (будут выступать спортсмены из Украины).
- 13.00 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — 10 000 м.
- 14.00 — 16.10. Настольный теннис. Будут соревноваться мужчины, одиночный разряд.
31 июля (21 комплект медалей)
- 1.30 — 3.25. Триатлон. Состоится смешанная эстафета.
- 3.00 — 8.50. Стендовая стрельба. Будут выступать смешанные команды, трап.
- 4.30 — 6.20. Плавание. Условия для мужчин — 100 м батт. Для женщин — 200 м спина, 800 м в/с. Также будет смешанная эстафета — 4х100 м.
- 6.00 — 12.00. Парусный спорт. Медальные гонки в RS:X — мужчины и женщины.
- 6.00 — 11.10. Пулевая стрельба. Задача для женщин — винтовка на 50 м из трех положений.
- 6.00 — 14.00. Бадминтон. Будут соревноваться женщины, одиночный разряд. Финальный этап.
- 7.00 — 9.25. Батут. Мужчины, инд.
- 8.45 — 11.20. Стрельба из лука. Мужской индивидуальный турнир (Алексей Гунбин).
- 9.50 — 12.00. Тяжелая атлетика. Мужчины — 81 кг.
- 10.30 — 13.00. Регби-7. Женский финал.
- 11.00 — 13.40. Дзюдо. Смешанный командный турнир.
- 12.00 — 17.00. Бадминтон. Мужские пары.
- 12.30 — 14.40. Фехтование. Женская сабля, команда.
- 13.00 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — диск. Для женщин — 100 м. Смешанная эстафета — 4х400 м.
- 13.50 — 16.00. Тяжелая атлетика. Мужчины — 96 кг.
1 августа (25 комплектов медалей)
- 1.30 — 10.00. Гольф. Личное первенство, соревнования для мужчин.
- 3.00 — Легкая атлетика. Соревнования для женщин — ядро.
- 4.30 — 6.25. Плавание. Условия для мужчин — 50 м в/с, 1500 м в/с (Михаил Романчук), 4х100 комплекс. Для женщин — 50 м в/с, 4х100 комплекс.
- 4.10 — 6.45. Велоспорт, ВМХ. Фристайл. Мужчины и женщины.
- 6.00 — 14.00. Теннис. Одиночный финал для мужчин. Парный финал для женщин. Также состоится смешанный парный финал.
- 6.00 — 12.00. Парусный спорт. Медальные гонки в Laser. Мужчины и женщины.
- 9.00 — 10.30. Прыжки в воду. Соревнования для женщин — 3 м, индивидуальные прыжки.
- 11.00 — 14.00. Спортивная гимнастика. Задача для мужчин — вольные упражнения, конь. Для женщин — опорный прыжок, брусья.
- 12.30 — 15.00. Фехтование. Мужская рапира, команда.
- 13.00 — Легкая атлетика. Условия для мужчин — 100 м, высота. Для женщин — тройной прыжок (Ольга Саладуха).
- 13.50 — 16.00. Тяжелая атлетика. Женщины — 76 кг.
- 14.30 — 17.00. Бадминтон. Соревнования между женщинами.
2 августа (22 комплекта медалей)
- 2.30 — Пулевая стрельба. Соревнования для мужчин. Винтовка на 50 м из трех положений (Сергей Кулиш, Олег Царьков) и пистолет на 25 м.
- 3.00 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — прыжки в длину. Для женщин — 100 м/б.
- 6.00 — 12.00. Парусный спорт. Медальные гонки в 49er. Мужчины и женщины.
- 7.00 — 9.30. Бадминтон. Играют женские пары.
- 9.30 — 12.30. Велоспорт, трек. Женский командный спринт.
- 9.50 — 12.00. Тяжелая атлетика. Женщины — 87 кг.
- 11.00 — 13.15. Спортивная гимнастика. Задача для мужчин — опорный прыжок (Игорь Радивилов), кольца. Для женщин — вольные упражнения.
- 11.30 — 15.40. Конный спорт. Троеборье, личное и командное первенство.
- 12.15 — 16.00. Спортивная борьба. Женская борьба — 76 кг (Алла Белинская). Греко-римская борьба — 60 кг и 130 кг.
- 13.00 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — 3000 м/б. Для женщин — 5000 м, диск.
- 13.50 — 16.00. Тяжелая атлетика. Женщины — более 87 кг.
- 14.00 — 17.00. Бадминтон. Соревнования для мужчин.
3 августа (24 комплекта медалей)
- 3.00 — Легкая атлетика. Условие для мужчин — 400 м/б. Для женщин — длина (Марина Бех-Романчук).
- 3.30 — 7.15. Гребля на байдарках и каноэ. Задача для мужчин — К-1 1000 м, С-2 1000 м (Павел Алтухов / Дмитрий Янчук). Для женщин — К-1200 м, К-2500 м.
- 7.00 — 8.30. Бокс. Женщины — 57 кг.
- 8.30 — 10.55. Парусный спорт. Медальные гонки в Finn и Nacra 17 для мужчин.
- 9.00 — 10.30. Прыжки в воду. Задача для мужчин — 3 м, индивидуальные прыжки.
- 9.30 — 12.10. Велоспорт, трек. Мужской командный спринт, женская гонка преследования.
- 11.00 — 13.40. Бокс. Мужчины — 69 кг.
- 11.00 — 13.15. Спортивная гимнастика. Задача для мужчин — брусья, перекладина. Для женщин — колода.
- 12.15 — 16.00. Спортивная борьба. Женская борьба — 68 кг (Алла Черкасова). Греко-римская борьба — 77 кг и 97 кг.
- 13.00 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — шест. Для женщин — 200 м, 800 м, молот (Ирина Климец, Ирина Новожилова).
- 13.50 — 16.00. Тяжелая атлетика. Мужчины — 109 кг.
4 августа (17 комплектов медалей)
- 0.30 — 3.10. Плавание. Марафон для женщин — 10 км.
- 3.00 — Легкая атлетика. Задача для женщин — 400 м/б.
- 3.00 — 7.40. Скейтбординг. Соревнования в парке для женщин.
- 8.00 — 10.00. Бокс. Мужчины — 81 кг.
- 8.30 — 10.55. Парусный спорт. Медальные гонки в 470. Мужчины и женщины.
- 9.30 — 13.00. Велоспорт, трек. Мужская гонка преследования.
- 12.15 — 16.00. Спортивная борьба. Женская борьба — 62 кг (Ирина Коляденко). Греко-римская борьба — 67 кг и 87 кг (Жан Беленюк).
- 12.30 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — 200 м, 800 м, молот (Глеб Пискунов, Михаил Кохан, Михаил Гаврилюк). Для женщин — 3000 м/б.
- 13.00 — 15.40. Конный спорт. Конкур и личные соревнования.
- 13.30 — 15.00. Артистическое плавание. Дуэт (Марта Федина/Анастасия Савчук).
- 13.50 — 16.00. Тяжелая атлетика. Мужчины — более 109 кг.
5 августа (27 комплектов медалей)
- 0.30 — 3.10. Плавание. Марафон для мужчин — 10 км.
- 3.00. — Легкая атлетика. Задача для мужчин — 110 м/б, ходьба 20 км (Эдуард Забуженко, Назар Коваленко, Иван Лосев), тройной прыжок, ядро.
- 3.00 — 7.40. Скейтбординг. Соревнования в парке для мужчин.
- 3.30 — 7.15. Гребля на байдарках и каноэ. Условия для мужчин — К-1200 м, К-2 1000 м. Для женщин — С-1200 м, К-1500 м.
- 8.00 — 10.00. Бокс. Мужчины — 57 кг (Николай Буценко).
- 9.00 — 10.30. Прыжки в воду. Задача для женщин — 10 м, индивидуальные прыжки (София Лискун).
- 9.30 — 12.50. Велоспорт, трек. Мужской омниум, женский кейринг.
- 11.00 — 15.40. Каратэ. Ката женщины. Кумитэ мужчины до 67 кг, женщины до 55 кг (Анжелика Терлюга).
- 11.30 — 16.20. Скалолазание. Комбайн для мужчин.
- 12.15 — 16.00. Спортивная борьба. Женская борьба — 57 кг (Алина Грушина) и 86 кг.
- 13.00 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — 400 м, десятиборье. Для женщин — ходьба 20 км (Людмила Оляновская), семиборье.
- 13.00 — 15.10. Хоккей на траве. Мужской финальный этап.
- 13.30 — 16.40. Настольный теннис. Женщины, командный турнир.
6 августа (23 комплекта медалей)
- 3.00 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — ходьба 50 км (Иван Банзерук, Марьян Закальницкий, Игорь Главан).
- 4.00 — 6.50. Пляжный волейбол. Женский финальный этап.
- 5.00 — 7.00. Футбол. Женский финал.
- 8.00 — 9.40. Бокс. Мужчины — 91 кг.
- 8.30 — 14.15. Современное пятиборье. Соревнования для женщин.
- 9.30 — 12.30. Велоспорт, трек. Мужской спринт, женский мэдисон.
- 11.00 15.40. Каратэ. Ката для мужчин. Кумитэ для мужчин до 75 кг (Станислав Горун), женщин до 61 кг.
- 11.30 — 16.20. Скалолазание. Комбайн, соревнования для женщин.
- 12.15 — 16.00. Спортивная борьба. Женская борьба — 53 кг. Вольная борьба — 74 кг и 125 кг (Александр Хоцяновский).
- 13.00 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — 5000 м, эстафета 4х100. Задача для женщин — 400 м, 1500 м, эстафета 4х100 (Украина), копье, шест.
- 13.00 — 15.10. Хоккей на траве. Финальный этап для женщин.
- 13.30 — 16.40. Настольный теннис. Мужчины, командный турнир.
7 августа (34 комплекта медалей)
- 1.30 — 10.00. Гольф. Личное первенство, соревнования для женщин.
- 3.00 — Легкая атлетика. Марафон для женщин.
- 3.30 — 7.15. Гребля на байдарках и каноэ. Задача для мужчин — С-1 1000 м (Павел Алтухов), К-4500 м. Для женщин — С-2500 м (Анастасия Четверикова / Людмила Лузан), К-4500 м.
- 4.00 — 6.50. Пляжный волейбол. Финал для мужчин.
- 5.30 — 7.30. Баскетбол. Финал для мужчин.
- 8.00 — 10.00. Бокс. Финал для мужчин — 52 кг и 75 кг, для женщин — 51 кг и 69 кг.
- 8.00 — 14.35. Каратэ. Кумитэ для мужчин более 75 кг, женщин более 61 кг.
- 8.30 — 14.15. Современное пятиборье. Для мужчин.
- 9.00 — 10.30. Прыжки в воду. Задача для мужчин — 10 м, индивидуальные прыжки (Алексей Середа).
- 9.20 — 12.00. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье.
- 9.30 — 12.30. Велоспорт, трек. Мужской мэдисон.
- 10.30 — 12.20. Водное поло. Финал для женщин.
- 12.15 — 16.00. Спортивная борьба. Женская борьба — 50 кг (Оксана Ливач). Вольная борьба — 65 кг и 97 кг.
- 12.50 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — 1500 м, эстафета 4х400 м, копье. Для женщин — 10000 м, эстафета 4х400 м (Украина), высота (Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко).
- 13.00 — 15.20. Конный спорт. Командный конкур.
- 13.00 — 16.30. Бейсбол.
- 13.30 — 15.00. Артистическое плавания. Командное соревнование (Украина).
- 14.30 — 16.30. Футбол. Мужской финал.
- 15.00 — 17.30. Гандбол. Мужской финал.
- 15.15 — 17.45. Волейбол. Мужской финал.
8 августа (13 комплектов медалей)
- 3.00 — Легкая атлетика. Мужской марафон (Александр Ситковский, Николай Нижник, Богдан-Иван Городиский).
- 4.00 — 7.15. Велоспорт, трек. Мужской кейрин, женский спринт и омниум.
- 5.00 — 6.55. Художественная гимнастика. Групповое многоборье.
- 5.30 — 8.00. Баскетбол. Женский финал.
- 7.30 — 10.00. Волейбол. Женский финал.
- 8.00 — 10.00. Бокс. Мужчины — 63 кг и более 90 кг. Женщины — 60 кг и 75 кг.
- 9.00 — 11.30. Гандбол. Женский финал.
- 10.30 — 12.20. Водное поло. Мужской финал.
Всего на Играх-2020 поспорят около 11 тыс. спортсменов из 206 стран за награды в 339 категориях и 33 видах спорта.