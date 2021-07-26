23 июля открылись летние Олимпийские игры-2020. Спортивные соревнования будут проходить до 8 августа в японской столице Токио.

Первые комплекты медалей разыграли на Олимпиаде 2020 в субботу, 24 июля.

Факты ICTV подготовили для вас расписание Олимпиады 2020, где поборются наши 158 олимпийцев в 25 видах спорта.

Олимпиада 2020 в Токио — расписание соревнований

24 июля (11 комплектов медалей)

2.30 — 10.30. Пулевая стрельба. Мужчины будут стрелять из пистолета на 10 м (Олег Омельчук, Павел Коростылев). Женщины — из винтовки на 10 м.

Мужчины будут стрелять из пистолета на 10 м (Олег Омельчук, Павел Коростылев). Женщины — из винтовки на 10 м. 5.00 — 12.15. Велоспорт, шоссе. Будут соревноваться мужчины.

7.50 — 10.00. Тяжелая атлетика. Будут соревноваться женщины в весовой категории — 49 кг.

8.15 — 11.25. Стрельба из лука. Будут бороться за медали смешанные команды.

11.00 — 13.40. Дзюдо. Будут соревноваться мужчины — 60 кг (Тарас Лесюк). Женщины — 48 кг (Дарья Билодид).

Будут соревноваться мужчины — 60 кг (Тарас Лесюк). Женщины — 48 кг (Дарья Билодид). 12.00 — 16.25. Фехтование. Мужчины будут сражаться на саблях, инд. Женщины — на шпагах, инд (Елена Кривицкая).

Мужчины будут сражаться на саблях, инд. Женщины — на шпагах, инд (Елена Кривицкая). 13.00 — 16.40. Тхэквондо. Мужчины в весовой категории 58 кг, а женщины — 49 кг.

25 июля (18 комплектов медалей)

3.00 — 10.30. Пулевая стрельба. Мужчины будут стрелять из винтовки на 10 м (Сергей Кулиш, Олег Царьков). Женщины — из пистолета на 10 м (Елена Костевич).

Мужчины будут стрелять из винтовки на 10 м (Сергей Кулиш, Олег Царьков). Женщины — из пистолета на 10 м (Елена Костевич). 3.00 — 7.55. Скейтбординг. Мужчины будут соревноваться на улице.

4.30 — 6.20. Плавание. Условия для мужчин — 400 м в/с, 400 м комплекс. Условия для женщин — 400 м комплекс, 4х100 в/с.

7.00 — 11.35. Велоспорт, шоссе. Соревнования для женщин.

7.45 — 11.25. Стрельба из лука. Будут выступать женские сборные, в частности Украины.

9.00 — 10.00. Прыжки в воду. Условия для синхронисток — 3 м.

9.50 — 12.00. Тяжелая атлетика. Для мужчин весом до 61 кг.

11.00 — 13.40. Дзюдо. Сразятся мужчины — 66 кг (Георгий Зантарая), а также женщины — 52 кг.

Сразятся мужчины — 66 кг (Георгий Зантарая), а также женщины — 52 кг. 12.00 — 16.25. Фехтование. Для мужчин — шпага, инд (Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин). Для женщин — рапира, инд.

Для мужчин — шпага, инд (Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин). Для женщин — рапира, инд. 13.00 — 16.40. Тхэквондо. Весовая категория мужчин 68 кг, женщин — 57 кг.

13.50 — 16.00. Тяжелая атлетика. Будут соревноваться мужчины — 67 кг.

26 июля (11 комплектов медалей)

0.30 — 3.00. Триатлон. Соревнования между мужчинами.

3.00 — 11.15. Стендовая стрельба (скит). Для мужчин и женщин.

3.00 — 7.55. Скейтбординг. Соревнования для женских сборных на улице.

4.30 — 6.40. Плавание. Условия для мужчин — 100 м брасс, 4х100 в/с. Условия для женщин — 100 м батт., 400 м в/с.

7.45 — 11.25. Стрельба из лука. Будут спорить за медали мужские сборные.

8.00 — 10.45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом. Соревнования для мужчин.

9.00 — 11.00. Велоспорт, маутинбайк. Буду соревноваться мужские сборные.

9.00 — 10.00. Прыжки в воду. Условия для мужчин — синхрон, 10 м (Алексей Середа/Олег Сербин).

Условия для мужчин — синхрон, 10 м (Алексей Середа/Олег Сербин). 11.00 — 13.40. Дзюдо. Мужчины — 73 кг, женщины — 57 кг.

12.00 — 16.25. Фехтование. Мужчины сразятся рапирой, инд. Женщины — саблей, инд. (Ольга Харлан).

Мужчины сразятся рапирой, инд. Женщины — саблей, инд. (Ольга Харлан). 13.00 — 16.00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье для мужчин (будут выступать украинские спортсмены).

Командное многоборье для мужчин (будут выступать украинские спортсмены). 13.00 — 16.40. Тхэквондо. Мужчины — 80 кг, женщины — 67 кг.

13.50 — 16.00. Тяжелая атлетика. Для женщин в весовой категории 55 кг.

14.00 — 16.10. Настольный теннис. Будут соревноваться смешанные пары.

27 июля (22 комплекта медалей)

0.30 — 3.10. Триатлон. Соревнования для женщин.

2.30 — 6.00. Академическая гребля. Задача для женщин и мужчин — четверки парные.

3.00 — 10.30. Пулевая стрельба. Буду бороться смешанные команды — пистолет, 10 м (Олег Омельчук / Елена Костевич) винтовка, 10 м.

Буду бороться смешанные команды — пистолет, 10 м (Олег Омельчук / Елена Костевич) винтовка, 10 м. 4.30 — 6.25. Плавание. Условия для мужчин — 200 м в/с, 100 м спина. Для женщин — 100 м спина, 100 м брасс.

8.00 — 11.00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом. Соревнования для женщин.

9.00 — 11.00. Велоспорт, маутинбайк. Будут соревноваться женщины (Яна Беломоина).

Будут соревноваться женщины (Яна Беломоина). 9.00 — 10.00. Прыжки в воду. Условия для женщин — синхрон, 10 м.

9.50 — 12.00. Тяжелая атлетика. Будут выступать женщины — 59 кг.

11.00 — 13.40. Дзюдо. Мужчины — 81 кг, женщины — 63 кг.

11.30 — 16.40. Конный спорт. Выездка сборных.

12.30 — 14.40. Фехтование. Женская шпага, команда.

13.00 — 16.40. Тхэквондо. Мужчины — более 80 кг и женщины — более 67 кг.

13.45 — 16.00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье для женщин.

13.50 — 16.00. Тяжелая атлетика. Будут соревноваться женщины — 64 кг.

14.00 — 16.30. Футбол. Финальный матч.

28 июля (23 комплекта медалей)

2.00 — 5.35. Серфинг. Мужчины и женщины.

2.30 — 6.00. Академическая гребля. Задача для мужчин — двойка парная, четверка. Для женщин — двойка парная, четверка.

4.30 — 7.05. Плавание. Условия для мужчин — 200 м батт., 4х200 м в/с. Для женщин — 200 м в/с, 200 м комплекс, 1500 в/с.

5.30 — 11.40. Велоспорт, обработки. Соревнования для мужчин и женщин.

9.00 — 10.00. Прыжки в воду. Задача для мужчин — синхрон, 3 м.

10.30 — 13.00. Регби-7. Мужской финал.

11.00 — 13.40. Дзюдо. Мужчины — 90 кг (Кеджау Ньябали), женщины — 70 кг.

Мужчины — 90 кг (Кеджау Ньябали), женщины — 70 кг. 11.30 — 15.25. Конный спорт. Индивидуальная выездка.

12.30 — 14.40. Фехтование. Для мужчин — сабля, команда.

13.15 — 16.00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье для мужчин (Илья Ковтун).

Индивидуальное многоборье для мужчин (Илья Ковтун). 13.50 — 16.00. Тяжелая атлетика. Мужчины — 73 кг.

14.45 — 17.25. Баскетбол 3 на 3. Мужской и женский финальный этап.

29 июля (17 комплектов медалей)

2.30 — 6.00. Академическая гребля. Задача для мужчин — двойка, двойка парная легкая. Для женщин — двойка, двойка парная легкая.

3.00 — 11.00. Стендовая стрельба. Трап для женщин и мужчина отдельно.

4.30 — 6.20. Плавание. Условия для мужчин — 800 м в/с (Михаил Романчук), 200 м в/с, 100 м в/с. Для женщин — 200 м бат, 4х200 в/с.

Условия для мужчин — 800 м в/с (Михаил Романчук), 200 м в/с, 100 м в/с. Для женщин — 200 м бат, 4х200 в/с. 8.00 — 10.45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, соревнования для женщин.

11.00 — 13.40. Дзюдо. Мужчины — 100 кг, женщины — 78 кг (Анастасия Турчин).

Мужчины — 100 кг, женщины — 78 кг (Анастасия Турчин). 12.30 — 14.30. Фехтование. Соревнования для женщин — рапира, команда.

13.50 — 16.00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье для женщин.

14.00 — 16.10. Настольный теннис. Будут соревноваться женщины, одиночный разряд.

30 июля (21 комплект медалей)

2.45 — 4.55. Академическая гребля. Задача для мужчин — одиночка, восьмерка. Для женщин — одиночка, восьмерка.

3.00 — 9.00. Пулевая стрельба. Сразятся женщины пистолетом на 25 м (Елена Костевич).

Сразятся женщины пистолетом на 25 м (Елена Костевич). 4.00 — 6.20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Соревнования для женщин и мужчин.

4.30 — 6.10. Плавание. Условия для мужчин — 200 м спина, 200 м комплекс. Для женщин — 200 м брасс, 100 м в/с.

6.00 — 14.00. Футбол. Соревнования между мужчинами, парный финал.

7.00 — 9.25. Батут. Женщины, инд.

8.00 — 11.00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, соревнования для мужчин.

8.45 — 11.20. Стрельба из лука. Женский индивидуальный турнир.

9.30 — 15.30. Бадминтон. Будут соревноваться смешанные пары.

11.00 — 13.40. Дзюдо. Мужчины — более 100 кг (Яков Хаммо), женщины — более 78 кг (Елизавета Каланина).

Мужчины — более 100 кг (Яков Хаммо), женщины — более 78 кг (Елизавета Каланина). 12.30 — 14.40. Фехтование. Мужская шпага, команда (будут выступать спортсмены из Украины).

Мужская шпага, команда (будут выступать спортсмены из Украины). 13.00 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — 10 000 м.

14.00 — 16.10. Настольный теннис. Будут соревноваться мужчины, одиночный разряд.

31 июля (21 комплект медалей)

1.30 — 3.25. Триатлон. Состоится смешанная эстафета.

3.00 — 8.50. Стендовая стрельба. Будут выступать смешанные команды, трап.

4.30 — 6.20. Плавание. Условия для мужчин — 100 м батт. Для женщин — 200 м спина, 800 м в/с. Также будет смешанная эстафета — 4х100 м.

6.00 — 12.00. Парусный спорт. Медальные гонки в RS:X — мужчины и женщины.

6.00 — 11.10. Пулевая стрельба. Задача для женщин — винтовка на 50 м из трех положений.

6.00 — 14.00. Бадминтон. Будут соревноваться женщины, одиночный разряд. Финальный этап.

7.00 — 9.25. Батут. Мужчины, инд.

8.45 — 11.20. Стрельба из лука. Мужской индивидуальный турнир (Алексей Гунбин).

Мужской индивидуальный турнир (Алексей Гунбин). 9.50 — 12.00. Тяжелая атлетика. Мужчины — 81 кг.

10.30 — 13.00. Регби-7. Женский финал.

11.00 — 13.40. Дзюдо. Смешанный командный турнир.

12.00 — 17.00. Бадминтон. Мужские пары.

12.30 — 14.40. Фехтование. Женская сабля, команда.

13.00 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — диск. Для женщин — 100 м. Смешанная эстафета — 4х400 м.

13.50 — 16.00. Тяжелая атлетика. Мужчины — 96 кг.

1 августа (25 комплектов медалей)

1.30 — 10.00. Гольф. Личное первенство, соревнования для мужчин.

3.00 — Легкая атлетика. Соревнования для женщин — ядро.

4.30 — 6.25. Плавание. Условия для мужчин — 50 м в/с, 1500 м в/с (Михаил Романчук), 4х100 комплекс. Для женщин — 50 м в/с, 4х100 комплекс.

Условия для мужчин — 50 м в/с, 1500 м в/с (Михаил Романчук), 4х100 комплекс. Для женщин — 50 м в/с, 4х100 комплекс. 4.10 — 6.45. Велоспорт, ВМХ. Фристайл. Мужчины и женщины.

6.00 — 14.00. Теннис. Одиночный финал для мужчин. Парный финал для женщин. Также состоится смешанный парный финал.

6.00 — 12.00. Парусный спорт. Медальные гонки в Laser. Мужчины и женщины.

9.00 — 10.30. Прыжки в воду. Соревнования для женщин — 3 м, индивидуальные прыжки.

11.00 — 14.00. Спортивная гимнастика. Задача для мужчин — вольные упражнения, конь. Для женщин — опорный прыжок, брусья.

12.30 — 15.00. Фехтование. Мужская рапира, команда.

13.00 — Легкая атлетика. Условия для мужчин — 100 м, высота. Для женщин — тройной прыжок (Ольга Саладуха).

Условия для мужчин — 100 м, высота. Для женщин — тройной прыжок (Ольга Саладуха). 13.50 — 16.00. Тяжелая атлетика. Женщины — 76 кг.

14.30 — 17.00. Бадминтон. Соревнования между женщинами.

2 августа (22 комплекта медалей)

2.30 — Пулевая стрельба. Соревнования для мужчин. Винтовка на 50 м из трех положений (Сергей Кулиш, Олег Царьков) и пистолет на 25 м.

Соревнования для мужчин. Винтовка на 50 м из трех положений (Сергей Кулиш, Олег Царьков) и пистолет на 25 м. 3.00 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — прыжки в длину. Для женщин — 100 м/б.

6.00 — 12.00. Парусный спорт. Медальные гонки в 49er. Мужчины и женщины.

7.00 — 9.30. Бадминтон. Играют женские пары.

9.30 — 12.30. Велоспорт, трек. Женский командный спринт.

9.50 — 12.00. Тяжелая атлетика. Женщины — 87 кг.

11.00 — 13.15. Спортивная гимнастика . Задача для мужчин — опорный прыжок (Игорь Радивилов), кольца. Для женщин — вольные упражнения.

. Задача для мужчин — опорный прыжок (Игорь Радивилов), кольца. Для женщин — вольные упражнения. 11.30 — 15.40. Конный спорт. Троеборье, личное и командное первенство.

12.15 — 16.00. Спортивная борьба. Женская борьба — 76 кг (Алла Белинская). Греко-римская борьба — 60 кг и 130 кг.

Женская борьба — 76 кг (Алла Белинская). Греко-римская борьба — 60 кг и 130 кг. 13.00 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — 3000 м/б. Для женщин — 5000 м, диск.

13.50 — 16.00. Тяжелая атлетика. Женщины — более 87 кг.

14.00 — 17.00. Бадминтон. Соревнования для мужчин.

3 августа (24 комплекта медалей)

3.00 — Легкая атлетика. Условие для мужчин — 400 м/б. Для женщин — длина (Марина Бех-Романчук).

Условие для мужчин — 400 м/б. Для женщин — длина (Марина Бех-Романчук). 3.30 — 7.15. Гребля на байдарках и каноэ. Задача для мужчин — К-1 1000 м, С-2 1000 м (Павел Алтухов / Дмитрий Янчук). Для женщин — К-1200 м, К-2500 м.

Задача для мужчин — К-1 1000 м, С-2 1000 м (Павел Алтухов / Дмитрий Янчук). Для женщин — К-1200 м, К-2500 м. 7.00 — 8.30. Бокс. Женщины — 57 кг.

8.30 — 10.55. Парусный спорт. Медальные гонки в Finn и Nacra 17 для мужчин.

9.00 — 10.30. Прыжки в воду. Задача для мужчин — 3 м, индивидуальные прыжки.

9.30 — 12.10. Велоспорт, трек. Мужской командный спринт, женская гонка преследования.

11.00 — 13.40. Бокс. Мужчины — 69 кг.

11.00 — 13.15. Спортивная гимнастика. Задача для мужчин — брусья, перекладина. Для женщин — колода.

12.15 — 16.00. Спортивная борьба . Женская борьба — 68 кг (Алла Черкасова). Греко-римская борьба — 77 кг и 97 кг.

. Женская борьба — 68 кг (Алла Черкасова). Греко-римская борьба — 77 кг и 97 кг. 13.00 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — шест. Для женщин — 200 м, 800 м, молот (Ирина Климец, Ирина Новожилова).

Задача для мужчин — шест. Для женщин — 200 м, 800 м, молот (Ирина Климец, Ирина Новожилова). 13.50 — 16.00. Тяжелая атлетика. Мужчины — 109 кг.

4 августа (17 комплектов медалей)

0.30 — 3.10. Плавание. Марафон для женщин — 10 км.

3.00 — Легкая атлетика. Задача для женщин — 400 м/б.

3.00 — 7.40. Скейтбординг. Соревнования в парке для женщин.

8.00 — 10.00. Бокс. Мужчины — 81 кг.

8.30 — 10.55. Парусный спорт. Медальные гонки в 470. Мужчины и женщины.

9.30 — 13.00. Велоспорт, трек. Мужская гонка преследования.

12.15 — 16.00. Спортивная борьба. Женская борьба — 62 кг (Ирина Коляденко). Греко-римская борьба — 67 кг и 87 кг (Жан Беленюк).

Женская борьба — 62 кг (Ирина Коляденко). Греко-римская борьба — 67 кг и 87 кг (Жан Беленюк). 12.30 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — 200 м, 800 м, молот (Глеб Пискунов, Михаил Кохан, Михаил Гаврилюк). Для женщин — 3000 м/б.

Задача для мужчин — 200 м, 800 м, молот (Глеб Пискунов, Михаил Кохан, Михаил Гаврилюк). Для женщин — 3000 м/б. 13.00 — 15.40. Конный спорт. Конкур и личные соревнования.

13.30 — 15.00. Артистическое плавание. Дуэт (Марта Федина/Анастасия Савчук).

Дуэт (Марта Федина/Анастасия Савчук). 13.50 — 16.00. Тяжелая атлетика. Мужчины — более 109 кг.

5 августа (27 комплектов медалей)

0.30 — 3.10. Плавание. Марафон для мужчин — 10 км.

3.00. — Легкая атлетика. Задача для мужчин — 110 м/б, ходьба 20 км (Эдуард Забуженко, Назар Коваленко, Иван Лосев), тройной прыжок, ядро.

Задача для мужчин — 110 м/б, ходьба 20 км (Эдуард Забуженко, Назар Коваленко, Иван Лосев), тройной прыжок, ядро. 3.00 — 7.40. Скейтбординг. Соревнования в парке для мужчин.

3.30 — 7.15. Гребля на байдарках и каноэ. Условия для мужчин — К-1200 м, К-2 1000 м. Для женщин — С-1200 м, К-1500 м.

8.00 — 10.00. Бокс. Мужчины — 57 кг (Николай Буценко).

Мужчины — 57 кг (Николай Буценко). 9.00 — 10.30. Прыжки в воду. Задача для женщин — 10 м, индивидуальные прыжки (София Лискун).

Задача для женщин — 10 м, индивидуальные прыжки (София Лискун). 9.30 — 12.50. Велоспорт, трек. Мужской омниум, женский кейринг.

11.00 — 15.40. Каратэ. Ката женщины. Кумитэ мужчины до 67 кг, женщины до 55 кг (Анжелика Терлюга).

Ката женщины. Кумитэ мужчины до 67 кг, женщины до 55 кг (Анжелика Терлюга). 11.30 — 16.20. Скалолазание. Комбайн для мужчин.

12.15 — 16.00. Спортивная борьба. Женская борьба — 57 кг (Алина Грушина) и 86 кг.

Женская борьба — 57 кг (Алина Грушина) и 86 кг. 13.00 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — 400 м, десятиборье. Для женщин — ходьба 20 км (Людмила Оляновская), семиборье.

Задача для мужчин — 400 м, десятиборье. Для женщин — ходьба 20 км (Людмила Оляновская), семиборье. 13.00 — 15.10. Хоккей на траве. Мужской финальный этап.

13.30 — 16.40. Настольный теннис. Женщины, командный турнир.

6 августа (23 комплекта медалей)

3.00 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — ходьба 50 км (Иван Банзерук, Марьян Закальницкий, Игорь Главан).

Задача для мужчин — ходьба 50 км (Иван Банзерук, Марьян Закальницкий, Игорь Главан). 4.00 — 6.50. Пляжный волейбол. Женский финальный этап.

5.00 — 7.00. Футбол. Женский финал.

8.00 — 9.40. Бокс. Мужчины — 91 кг.

8.30 — 14.15. Современное пятиборье. Соревнования для женщин.

9.30 — 12.30. Велоспорт, трек. Мужской спринт, женский мэдисон.

11.00 15.40. Каратэ. Ката для мужчин. Кумитэ для мужчин до 75 кг (Станислав Горун), женщин до 61 кг.

Ката для мужчин. Кумитэ для мужчин до 75 кг (Станислав Горун), женщин до 61 кг. 11.30 — 16.20. Скалолазание. Комбайн, соревнования для женщин.

12.15 — 16.00. Спортивная борьба. Женская борьба — 53 кг. Вольная борьба — 74 кг и 125 кг (Александр Хоцяновский).

Женская борьба — 53 кг. Вольная борьба — 74 кг и 125 кг (Александр Хоцяновский). 13.00 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — 5000 м, эстафета 4х100. Задача для женщин — 400 м, 1500 м, эстафета 4х100 (Украина), копье, шест.

Задача для мужчин — 5000 м, эстафета 4х100. Задача для женщин — 400 м, 1500 м, эстафета 4х100 (Украина), копье, шест. 13.00 — 15.10. Хоккей на траве. Финальный этап для женщин.

13.30 — 16.40. Настольный теннис. Мужчины, командный турнир.

7 августа (34 комплекта медалей)

1.30 — 10.00. Гольф. Личное первенство, соревнования для женщин.

3.00 — Легкая атлетика. Марафон для женщин.

3.30 — 7.15. Гребля на байдарках и каноэ. Задача для мужчин — С-1 1000 м (Павел Алтухов), К-4500 м. Для женщин — С-2500 м (Анастасия Четверикова / Людмила Лузан), К-4500 м.

Задача для мужчин — С-1 1000 м (Павел Алтухов), К-4500 м. Для женщин — С-2500 м (Анастасия Четверикова / Людмила Лузан), К-4500 м. 4.00 — 6.50. Пляжный волейбол. Финал для мужчин.

5.30 — 7.30. Баскетбол. Финал для мужчин.

8.00 — 10.00. Бокс. Финал для мужчин — 52 кг и 75 кг, для женщин — 51 кг и 69 кг.

8.00 — 14.35. Каратэ. Кумитэ для мужчин более 75 кг, женщин более 61 кг.

8.30 — 14.15. Современное пятиборье. Для мужчин.

9.00 — 10.30. Прыжки в воду. Задача для мужчин — 10 м, индивидуальные прыжки (Алексей Середа).

Задача для мужчин — 10 м, индивидуальные прыжки (Алексей Середа). 9.20 — 12.00. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье.

9.30 — 12.30. Велоспорт, трек. Мужской мэдисон.

10.30 — 12.20. Водное поло. Финал для женщин.

12.15 — 16.00. Спортивная борьба. Женская борьба — 50 кг (Оксана Ливач). Вольная борьба — 65 кг и 97 кг.

Женская борьба — 50 кг (Оксана Ливач). Вольная борьба — 65 кг и 97 кг. 12.50 — Легкая атлетика. Задача для мужчин — 1500 м, эстафета 4х400 м, копье. Для женщин — 10000 м, эстафета 4х400 м (Украина), высота (Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко).

Задача для мужчин — 1500 м, эстафета 4х400 м, копье. Для женщин — 10000 м, эстафета 4х400 м (Украина), высота (Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко). 13.00 — 15.20. Конный спорт. Командный конкур.

13.00 — 16.30. Бейсбол.

13.30 — 15.00. Артистическое плавания. Командное соревнование (Украина).

Командное соревнование (Украина). 14.30 — 16.30. Футбол. Мужской финал.

15.00 — 17.30. Гандбол. Мужской финал.

15.15 — 17.45. Волейбол. Мужской финал.

8 августа (13 комплектов медалей)

3.00 — Легкая атлетика. Мужской марафон (Александр Ситковский, Николай Нижник, Богдан-Иван Городиский).

Мужской марафон (Александр Ситковский, Николай Нижник, Богдан-Иван Городиский). 4.00 — 7.15. Велоспорт, трек. Мужской кейрин, женский спринт и омниум.

5.00 — 6.55. Художественная гимнастика. Групповое многоборье.

5.30 — 8.00. Баскетбол. Женский финал.

7.30 — 10.00. Волейбол. Женский финал.

8.00 — 10.00. Бокс. Мужчины — 63 кг и более 90 кг. Женщины — 60 кг и 75 кг.

9.00 — 11.30. Гандбол. Женский финал.

10.30 — 12.20. Водное поло. Мужской финал.

Всего на Играх-2020 поспорят около 11 тыс. спортсменов из 206 стран за награды в 339 категориях и 33 видах спорта.