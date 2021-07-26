Украинская триатлонистка Юлия Елистратова не примет участия в Олимпийских играх-2020 в Токио. Спортсменку отстранили от соревнований из-за допинга.

По предварительным данным, в крови Елистратовой нашли запрещенное вещество — эритропоэтин. Спортсменка сдала анализы на допинг 5 июня.

В то же время Национальный олимпийский комитет Украины не раскрывает подробностей, аргументируя это тем, что до конца рассмотрения дела информация должна оставаться конфиденциальной.

Для 33-летней триатлонистки Олимпиада Токио должна была стать четвертой в профессиональной карьере. Елистратову отстранили за день до начала соревнований.

В 2008 году ей досталась 24 строчка на Олимпийских играх в японском Пекине. А Игры-2016 в Рио-де-Жанейро принесли спортсменке 36 место.

Юлия Елистратова — четырехкратная обладательница Кубка Европы, многократная серебряная призерка чемпионатов мира и Европы, а также победительница молодежного чемпионата Европы в 2009 году.

В июле из-за допингового скандала от Олимпийских игр отстранили также украинского гимнаста Олега Верняева. Кроме того, его дисквалифицировали на четыре года.

Спортсмен заявил, что хочет обжаловать решение.

Фото: Федерация триатлона Украины