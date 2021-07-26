20-летняя украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп заняла пятое место в финале Олимпийских игр-2020 в Токио. Спортсменка соревновалась в весовой категории до 55 кг.

В рывке Камила Конотоп подняла 94 кг, а в толчке — 112 кг, суммарно — 206 кг.

— Не довольна, как все сложилось, в третьей попытке, в рывке, не удалось справиться с 96 кг. Трудно, сгоняла вес. Но это опыт, олимпийский опыт, — комментирует участие в Олимпиаде Конотоп.

Победа досталась представительнице Филиппин — Хидилин Диас, которая установила новый олимпийский рекорд в сумме 224 кг.

Второе место заняла Цуюнь Ляо (223 кг) из Китая, а третье — завоевала казашка Зульфия Чиншанло (213 кг).

20-летняя Камила Конотоп родом из Харькова. В апреле 2021 года она стала чемпионкой Европы, получив золото на соревнованиях в Москве.

В мае тяжелоатлетке удалось стать чемпионкой мира среди юниоров и установить новый юниорский рекорд мира — 212 кг.

Олимпийские игры начались 23 июля в Токио, столице Японии. Сборная Украины в этом году представлена ​​157 спортсменами.

Сейчас в медальном зачете Украина имеет две бронзы, которые завоевала дзюдоистка Дария Билодид и фехтовальщик Игорь Рейзлин.

Подробнее об Олимпийских играх в Токио читайте в материале.

Фото: НОК