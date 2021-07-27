Нападающего спортивного клуба Днепр-1 Артема Довбика назвали лучшим футболистом первого тура украинской Премьер-лиги. Получил он награду после поединка с Ворсклой (2:2)

По мнению экспертов УПЛ, Довбик — самый яркий игрок из всех, принявших участие в матчах первого тура УПЛ.

Уступили Довбику за титул лучшего игрока тура Владислав Калитвинцев и Тарас Завийский с клуба Десна.

26 июля в матче Днепр-1 — Ворскла, который прошел в Полтаве, герой сборной Украины на Евро-2020 забил два гола.

Первый мяч Артем забил из пределов штрафной в дальний угол. Тогда Днепр-1 уступал со счетом 0:1.

Дубль нападающий оформил после того, как Ворскла снова начала побеждать.

Таким образом Довбик спас команду, принеся ничейный счет 2:2.

В то же время лучшим тренером первого тура УПЛ стал тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов.

Источник: УПЛ

Фото: Днепр-1