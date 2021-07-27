Нападающего спортивного клуба Днепр-1 Артема Довбика назвали лучшим футболистом первого тура украинской Премьер-лиги. Получил он награду после поединка с Ворсклой (2:2)
По мнению экспертов УПЛ, Довбик — самый яркий игрок из всех, принявших участие в матчах первого тура УПЛ.
Уступили Довбику за титул лучшего игрока тура Владислав Калитвинцев и Тарас Завийский с клуба Десна.
26 июля в матче Днепр-1 — Ворскла, который прошел в Полтаве, герой сборной Украины на Евро-2020 забил два гола.
Первый мяч Артем забил из пределов штрафной в дальний угол. Тогда Днепр-1 уступал со счетом 0:1.
Дубль нападающий оформил после того, как Ворскла снова начала побеждать.
Таким образом Довбик спас команду, принеся ничейный счет 2:2.
В то же время лучшим тренером первого тура УПЛ стал тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов.
Источник: УПЛ
Фото: Днепр-1