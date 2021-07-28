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Анастасія Рогожінська |

Наша гордость: Зеленский обратился к украинцам, которые отличились на Олимпиаде-2020

Наша гордость: Зеленский обратился к украинцам, которые отличились на Олимпиаде-2020

В японской столице Токио 27 июля завершился пятый день Олимпийских игр 2020. За это время спортсмены, представляющие Украину, успели завоевать награды и установить рекорды.

По этому радостному случаю президент Украины Владимир Зеленский обратился к нашим спортсменам в соцсети, опубликовав фото.

— Тот случай, когда новый олимпийский девиз максимально уместен: Быстрее, выше, сильнее — вместе. Вместе с улыбками, национальным флагом, упоминанием о наших героях и о нашей цели — единственную и успешную Украину, сильную среди равных, — отметил президент.

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Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

В то же время глава государства отметил тех украинских атлетов, которые уже успели проявить себя на Олимпиаде-2020 в Токио.

Также Зеленский акцентировал внимание на особой заслуге президента Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Сергея Бубки.

— Наша гордость — призеры-олимпийцы. Елена Костевич, Олег Омельчук, Игорь Рейзлин. А вместе с ними — Сергей Бубка и минимум 40 млн украинцев, — написал президент.

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Фото: Офис президента

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