Я доволен: пловец Романчук о своем рекорде Олимпиады-2020 в Токио

Пловец Михаил Романчук 27 июля установил рекорд Олимпиады в полуфинальном заплыве на 800 м вольным стилем и одержал победу. Украинский спортсмен прокомментировал свой выход в финал Олимпиады-2020 в Токио и поделился мыслями о выступлении соперников.

— Пока все хорошо. Завтра день отдыха, а послезавтра — финал. Я доволен, — отметил Романчук.

По словам пловца, сейчас одни мысли — о работе, которую надо выполнить хорошо.

Михаил прокомментировал и выступления других полуфиналистов в заплыве, которые прошли турнир. Участвовали в соревновании, в частности, украинец Сергей Флоров, немец Флориан Вельброк и австриец Роберт Финке.

— Все соперники достаточно именитые, это задает тебе тон. Конечно, хочется выиграть, — добавил спортсмен.

Кроме того, Романчук поблагодарил украинцев за поддержку и призвал продолжать болеть за наших спортсменов на Олимпийских играх 2020 в Токио.

— Спасибо всем украинцам, которые смотрят и поддерживают всю нашу сборную, независимо от вида спорта. Болейте за нас, и мы сделаем все как можно лучше, — отметил Михаил.

Сегодня Романчук преодолел 800 м свободным стилем за 7:41.28, что стало олимпийским рекордом. Таким образом он с лучшим результатом вышел в финал Олимпиады-2020 в Токио.

В общем поспорят за победу в финале этой дисциплины восемь участников.

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Источник: Суспильне Спорт