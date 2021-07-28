Народный депутат и борец Жан Беленюк, который представляет Украину на Олимпийских играх 2020, поддержал шестую ракетку мира Элину Свитолину накануне ее победного теннисного турнира.

В среду, 28 июля, первая ракетка Украины Свитолина обыграла итальянку Камилу Джорджи и вышла в полуфинал Олимпиады-2020.

Перед триумфом украинки Жан Беленюк отметил в соцсети, что присматривает за Свитолиной на Олимпийских играх Токио.

— Гаэль Монфис (муж Свитолиной, — Ред.) попросил присмотреть за Элиной. Сказал, что, кроме меня, в сборной Украины никому не доверяет. Я даже не знаю почему. Есть же еще Кеджау Ньябали, — написал в шутку Беленюк.

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Сегодня первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в истории украинского женского тенниса дошла до полуфинала Игр, обыграв Джорджи со счетом 6:4.

В полуфинале украинка встретится с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

Всего на Олимпийских играх в Токио поборются за награды 157 украинских спортсменов в 25 видах спорта.