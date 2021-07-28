Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок отреагировали на свое поражение в парном турнире в рамках Олимпийских игр 2020 в Токио.

Спортсменки остановились в шаге от 1/2 финала соревнований. На пути к медали профессиональные спортсменки уступили Веронике Кудерметовой и Елене Весниной, представляющих ОКР.

По словам сестер Киченок, во время сегодняшнего спортивного соревнования они приложили все усилия для победы. По их мнению, соперницы не давали шансов, однако украинки все же пытались поменять тактику.

— Мы очень благодарны всем болельщикам за поддержку, которая всегда очень важна для нас, и которую мы ценим, — отметили украинки.

К сожалению, им не удалось одержать победу в 1/4 финала спортивных соревнований. Поэтому девушки добавили, что их выступление на Олимпиаде завершено.

Пара теннисисток Людмила и Надежда Киченок в 1/8 финала Олимпийских игр 2020 одержали победу, обыграв спортсменок из Италии Сару Эррани и Жасмин Паолини.

Источник: НОК Украины

Фото: НОК Украины