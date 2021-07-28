Олимпийские игры в Токио 2020 — медальный зачет (таблица)

28 июля на Летних Олимпийских играх в Токио 2020 разыграют 23 комплекта медалей в 11 видах спорта. Сейчас Япония вырвалась вперед и возглавила медальный зачет.

На счету японских спортсменов уже 20 наград: 11 золотых, четыре серебряные и пять бронзовых.

На втором месте США, у которых 29 медалей — 10 золотых, 10 серебряных и девять бронзовых. Третья позиция в рейтинге досталась Китаю. Китайские атлеты получили 23 награды — 10 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых.

В то же время Украина в рейтинге опустилась на 49-е место. С начала соревнований наши атлеты завоевали три бронзовые награды. Вместе с Украиной эту позицию с таким же количеством медалей разделяет Казахстан.

В топ-10 медального зачета Олимпийских игр также — Олимпийский комитет России, Австралия, Великобритания, Южная Корея, Франция, Нидерланды и Канада.

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля. В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов сборной Украины, представляющих 25 видов спорта. Это уже седьмая Олимпиада за время украинской независимости. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в прошлом году, однако их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Сколько видов спорта представлено на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Токио спортсмены будут соревноваться в 33 видах спорта и 50 дисциплинах. Всего на Играх-2020 разыграют 339 комплектов медалей. В этом году организаторы добавили новые виды спорта — серфинг, каратэ, скалолазание и скейтбординг.

Самыми популярными видами спорта на Олимпиаде являются: легкая атлетика, соревнования по которой будут проходить почти ежедневно, плавание и гимнастика. Факты ICTV собрали главное об Олимпийских играх 2020 в Токио.