Украинские лучники покинули Олимпийские игры 2020 без наград

Во вторник, 28 июля, украинские спортсмены завершили свой путь на соревнованиях по стрельбе из лука на Олимпийских играх 2020 в Токио. Трое лучников, которые боролись в индивидуальных соревнованиях, покинули турнир.

Первым покинул Олимпиаду-2020 Алексей Гунбин. Сегодня он соревновался с представителем Индии Тарундипом Раи в пределах 1/32 финала. Со счетом 4:6 в пользу индийца закончился турнир.

Следующей оставила Игры-2020 Анастасия Павлова. Она успешно дошло до 1/16 финала в соревнованиях по стрельбе из лука.

Однако в первом раунде украинка уступила Дженнифер Мучино-Фернандес с США со счетом 4:6.

Лучше всех проявила себя в этой дисциплине наша Вероника Марченко, чемпионка Европы 2016 в индивидуальном и командном зачете и чемпионка Европы 2017 в личном.

Украинка в первом раунде 1/32 финала обыграла двукратную чемпионку мира и бронзовою призершу Олимпиады-2016 Лей Цяньин из Тайбэя со счетом 6:4.

Однако в 1/8 финала в соревнованиях стрельбы из лука, к сожалению, не дошла.

Украинка уступила в 1/16 финала трехкратной чемпионке мира и чемпионке Токио 2020 в командных соревнованиях Кан Чхэ Ен со счетом 1:7.

Днем ранее, 27 июля, завершила выступления на соревнованиях и лучница Лидия Сиченикова.

В 1/32 финала украинка соревновалась с немкой Мишель Кроппен. Турнир завершился со счетом 6:0 в пользу лучницы из Германии.