Выступила в гребном слаломе: украинка Виктория Ус попала в полуфинал Олимпийских игр

Украинская каноистка Виктория Ус попала в 1/2 финала Олимпийских игр 2020 в Токио, выступив в гребном слаломе в каноэ-одиночке.

Спортсменка показала итоговый 13-й результат. Это дает ей право побороться в полуфинале Олимпиады, который состоится 29 июля.

По итогам первого заплыва украинка показала 14 результат, а во втором — была 13-я (119,05 с), однако этого достаточно для того, чтобы в дальнейшем бороться за медаль.

Первое место в спортивных соревнованиях заняла представительница Великобритании Мэллори Франклин, второе — Андреа Герцог из Германии, третье — Тереза Фишерова из Чехии.

Украинский каноистке нужно войти в лучшую десятку среди 18 спортсменок в гребном слаломе в каноэ-одиночке, чтобы иметься возможность бороться за победу в финале Олимпийских игр.

Дополняется…

Фото: Виктория Ус