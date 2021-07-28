Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали не согласен с решением судей о его дисквалификации в 1/8 финала Олимпийских игр-2020 в Токио.

– Я не считаю, что сделал запрещенный прием – залом локтя. Соперник закричал, и это было решающим для судей. Они увидели в моих действиях выполнение болевого приема. Я же делал обычный захват, – объясняет Кеджау Ньябали.

Спортсмен не скрывает: ему очень обидно таким образом завершать соревнования.

О том, что не было нарушения правил, утверждают и тренеры по дзюдо на странице Кеджау Ньябали в Instagram:

– Жаль, что судьи решили, что это хансоку-маке. Там его не было! – соглашаются с версией спортсмена они.

Пока же спортсмену советуют перейти в категорию 100 кг и готовиться к Олимпийским играм в Париже, которые состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Для Кеджау Ньябали Олимпийские игры-2020 в Токио стали вторыми в карьере.

В первой схватке в весовой категории до 90 кг украинец победил Роберта Флорентино из Доминиканской Республики.

В 1/8 финала во время боя с призером чемпионата мира Давлатом Бобоновим из Узбекистана судьи увидели нарушение правил и вручили Кеджау Ньябали красную карточку.

Источник: НОК

Фото: НОК