Помог презерватив: австралийка завоевала две медали на Олимпиаде в Токио

Байдарку австралийской спортсменки Джессики Фокс, которой предстояло выступить на Олимпиаде, отремонтировали с помощью презерватива.

Соответствующее видео девушка опубликовала на своих страницах в социальных сетях.

— Спорим, вы никогда не думали, что презервативы можно использовать таким образом, — написала Фокс.

Технические специалисты отремонтировали дающую течь лодку с помощью контрацептива – на нос судна нанесли герметизирующую смесь, а чтобы ее зафиксировать — натянули сверху презерватив, которые раздавали всем участникам Олимпиады в Токио.

В итоге спортсменка выиграла бронзу в заплыве на байдарке и стала чемпионкой в дисциплине гребного слалома на каноэ.

Фото: Олимпийский комитет Австралии