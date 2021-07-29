Медальный зачет летних Олимпийских игр-2020 в Токио по состоянию на утро 29 июля возглавляет Китай. Китайские спортсмены завоевали больше всего золотых наград, а именно 14. Также у них шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

Второе место занимает команда США. Американские атлеты уже завоевали 36 наград — 13 золотых, 14 серебряных и десять бронзовых.

Третья строчка в зачете за японцами, которые накануне еще возглавляли рейтинг. Из 22 наград, что завоевала Япония — 13 медалей золотого сорта.

Украина в рейтинге идет на 54-м месте. С начала соревнований наши атлеты завоевали четыре бронзовые награды.

Топ-10 медального рейтинга Олимпиады-2020

№ Страна З С Б Всего 1. Китай 14 6 9 29 2. США 13 14 10 37 3. Япония 13 4 5 22 4. ОКР 7 11 7 25 5. Австралия 7 2 10 19 6. Великобритания 5 6 5 16 7. Южная Корея 4 2 5 11 8. Германия 3 3 5 11 9. Франция 3 3 3 9 10. Италия 2 7 9 18

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля. В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов сборной Украины, представляющих 25 видов спорта. Это уже седьмая Олимпиада за время украинской независимости. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в прошлом году, однако их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Сколько видов спорта представлено на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Токио спортсмены будут соревноваться в 33 видах спорта и 50 дисциплинах. Всего на Играх-2020 разыграют 339 комплектов медалей. В этом году организаторы добавили новые виды спорта — серфинг, каратэ, скалолазание и скейтбординг.

Самыми популярными видами спорта на Олимпиаде являются: легкая атлетика, соревнования по которой будут проходить почти ежедневно, плавание и гимнастика. Факты ICTV собрали главное об Олимпийских играх 2020 в Токио.