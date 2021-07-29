Медальный зачет летних Олимпийских игр-2020 в Токио по состоянию на утро 29 июля возглавляет Китай. Китайские спортсмены завоевали больше всего золотых наград, а именно 14. Также у них шесть серебряных и девять бронзовых медалей.
Второе место занимает команда США. Американские атлеты уже завоевали 36 наград — 13 золотых, 14 серебряных и десять бронзовых.
Третья строчка в зачете за японцами, которые накануне еще возглавляли рейтинг. Из 22 наград, что завоевала Япония — 13 медалей золотого сорта.
Украина в рейтинге идет на 54-м месте. С начала соревнований наши атлеты завоевали четыре бронзовые награды.
Топ-10 медального рейтинга Олимпиады-2020
|№
|Страна
|З
|С
|Б
|Всего
|1.
|Китай
|14
|6
|9
|29
|2.
|США
|13
|14
|10
|37
|3.
|Япония
|13
|4
|5
|22
|4.
|ОКР
|7
|11
|7
|25
|5.
|Австралия
|7
|2
|10
|19
|6.
|Великобритания
|5
|6
|5
|16
|7.
|Южная Корея
|4
|2
|5
|11
|8.
|Германия
|3
|3
|5
|11
|9.
|Франция
|3
|3
|3
|9
|10.
|Италия
|2
|7
|9
|18
Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля. В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов сборной Украины, представляющих 25 видов спорта. Это уже седьмая Олимпиада за время украинской независимости. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в прошлом году, однако их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Сколько видов спорта представлено на Олимпиаде
На Олимпийских играх в Токио спортсмены будут соревноваться в 33 видах спорта и 50 дисциплинах. Всего на Играх-2020 разыграют 339 комплектов медалей. В этом году организаторы добавили новые виды спорта — серфинг, каратэ, скалолазание и скейтбординг.
Самыми популярными видами спорта на Олимпиаде являются: легкая атлетика, соревнования по которой будут проходить почти ежедневно, плавание и гимнастика. Факты ICTV собрали главное об Олимпийских играх 2020 в Токио.