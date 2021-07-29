В четверг, 29 августа, на Олимпийских играх 2020 в Токио состоялось финальное соревнование по заплыву на 800 метров вольным стилем. В частности, боролись за медали двое украинских пловцов Михаил Романчук и Сергей Фролов.

По итогам финального заплыва на 800 метров вольным стилем на Олимпиаде-2020, Фролов занял шестое место в рейтинге и обновил личный рекорд — 7:45.11.

Как заявил сам пловец, комментируя выступление, он доволен своей работой и имеет большие надежды на заплыв на дистанции 1500 метров вольным стилем.

— Предыдущий год был для меня непростым. Но я смог улучшить свой результат, пробиться в финал, составить конкуренцию. Я думаю, это еще не вечер, — отметил пловец.

По словам Сергея, на заплыве на 1500 метров вольным стилем он с Романчуком попытается настроиться и создать достойную конкуренцию соперникам.

— Здесь все плывут, как в последний раз, утром и вечером борются и показывают высокие результаты, — объяснил спортсмен.

Игры-2020 в Токио для нашего спортсмена стали третьими в его карьере и успешными, ведь Сергей впервые дошел до финала.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Фролов занял 17-ю и 10-ю позиции, а в Рио-2016 возглавил 17-ю строчку.

В то же время Михаил Романчук получил бронзовую медаль. Он финишировал третьим на дистанции 800 м вольным стилем (7:42.33).

В пятницу, 30 июля, украинские спортсмены посоревнуются на заплыве на 1500 метров вольным стилем.

Источник: Суспильне

Фото: НОК Украины