Ты мой герой! Жена Романчука горячо поддерживала мужа на трибунах

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук отреагировала на бронзовую медаль, которую завоевал ее муж Михаил Романчук в плавании на дистанции 800 м вольным стилем на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

На своей странице в социальной сети Instagram Марина написала, что бесконечно гордится своим мужем.

View this post on Instagram A post shared by MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

— Мой олимпийский бронзовый медалист. Ты мой герой! Я так горжусь тобой! И я знаю, что еще больше и лучше только впереди. Я всегда с тобой, люблю безгранично, — написала Марина.

Спортсменка присутствовала на трибунах во время финального заплыва на 800-метровке. Бех-Романчук очень эмоционально и горячо реагировала и поддерживала во время выступления своего мужа в течение всего заплыва.

Пловец Михаил Романчук завоевал бронзовую медаль в плавании в заплыве на 800 м вольным стилем в четверг, 29 июля.

Эта награда стала четвертой в копилке Украины на летней Олимпиаде-2020 в Токио.

24-летний Романчук преодолел дистанцию ​​за 7:42.33, тогда как американцу Роберту Финку, который финишировал первым, она покорилась за 7:41.87.